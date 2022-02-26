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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 دقيقة .. الزمالك يسجل ويهدد والوداد يبحث عن التعادل

صدى البلد

مرت ٢٠ دقيقة من عمر المباراة بتقدم الزمالك علي الوداد المغربي بهدف وحيد في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا علي ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا. 

 

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد سيد زيزو من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء . 

وتوغل سيف الدين الجزيري  داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب في الدقيقه الثانية .

وتلقي   يوسف أوباما اول بطاقة صفراء بسبب لمسة يد على اللاعب في الدقيقة ١٠ 
 

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا والتي ستنطلق في التاسعة مساء على ستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء.
وضم التشكيل كلا من: 

تشكيل الزمالك أمام الوداد

محمد أبو جبل في حراسة المرمى 
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي
خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما  - محمود عبد الرازق شيكابالا  - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو 
خط الهجوم : سيف الجزيري.
ويجلس على دكة البدلاء كل من:- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي  - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.

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