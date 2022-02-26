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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعولها بالرحمة.. سوسن بدر تنعى جالا فهمي

جالا فهمي
جالا فهمي

 


نعت سوسن بدر الفنانة جالا فهمي التي غيبها الموت اليوم السبت بشكل مفاجيء إثر تعرضها لأزمة قلبية عن عمر يناهز 59 عاما.

 

ونشرت سوسن بدر صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها علي انستجرام وكتبت "جالا فهمي في ذمة الله ادعولها ربنا يرحمها"


توفيت الفنانة جالا فهمي، مساء اليوم عن 59 عامًا، حيث أعلن شقيقها خبر الوفاة من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.


بينما تواصل “صدى البلد” مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الذي أكد بدوره خبر الوفاة بعد التواصل تليفونيًا مع شقيق جالا فهمي.


جالا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي وقبل أن تتجه للتمثيل عملت بماسبيرو لسنوات وقدمت برنامجا إذاعيا ولكنها بعد ذلك تفرغت للتمثيل.


وشاركت جالا فهمي في بطولة عدة أفلام أبرزها جالا جالا وطأطأ وريكا وكاظم بيه وكيد العوالم واول مرة تحب يا قلبي، كما شاركت في بطولة مسلسل "ليالي الحلمية" ومسلسل "الوسية".


وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة جالا فهمي بالتمثيل، فيلم "أول مرة تحب يا قلبي" الذي عرض بالسينمات عام 2003، وقدمت ضمن أحداثه الدرامية شخصية سهام شكري.


الفيلم شارك في بطولته تامر عبدالمنعم وجالا فهمي ونورهان وطارق عبدالعزيز ولطفي لبيب وضياء عبدالخالق وأشرف مصيلحي وعلاء زينهم، ومن تأليف ماجدة خيرالله، ومن إخراج علاء كريم.

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