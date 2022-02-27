الاثنين .. افتتاح معرض "الصندوق الأبيض" للفنانة جيهان سعودي بجاليري Demi

يستضيف جاليري Demi بدءً من يوم الأثنين 28 فبراير معرضاً للفنانة التشكيلية جيهان سعودي تحت عنوان "الصندوق الأبيض" ويفتتح في تمام السادسة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والنقاد والجمهور.





عبر 24 لوحة تُعبر الفنانة جيهان سعودي عن هذا التباين داخلنا حين تتقابل في لحظات درامية ذكريات البراءة مع واقعنا الناضج بفعل خبرات الحياة .. مشاهد تُعيد فيها رسم ما علق بذهنها أو مازال بصندوق ألعابها القديم في بيئة واقعية مشاعرها وأفكارها الآنية .. كيف هو المشهد؟ هل ما كان يُضحكنا سيظل يُضحكنا؟ هل الشغف بالدُمي والعرائس وحالة الونس والألفة معهم يُمكن أن نكتفي بها في هذا العالم؟ وماذا عن الأمان في بيت ألعابنا ونحن نحتضن صندوق الدُمي ذات الفستان الأبيض والبهلوانات والمكعبات والبلورات الملونة ...؟ هل ستتناغم هذه الذكريات الآن مع طعم القهوة الذي حل محل ذلك الشاي من الإبريق البلاستيكي الفارغ؟ .. فوق مسطح جيهان سعودي حضر الجميع هذه المقابلة الشخصية لمراجعة دروس قديمة لم تستوعبها إلا اليوم الذي يُشبه النحلة الدوارة لكن بلا خيوط ولا يُبالي بالآخر، فلا ينجو سوى المتشبثون بها كطفل يتشبث بلعبته كما لو أنها قلبه.





كتبت عن أعمالها الفنانة الأردنية دعد مكاوي .. "نعم .. من تكون هذه المهرجة وتلك الدمية الصغيرة المستلقية على شاطىء الاحلام..! لماذا نحن نحن وليس هم..؟ ما الحب وما الحرب؟ أين يقطن السلام؟ ولماذا هذا الشوك في الورد؟ وهذا الماء في الفرد؟ أتروى به زهور العقل فتنمو اشجاراً ملونة كقوس قزح أم تشب ناراً بدخانها تخنق ألوان الربيع وبراعم الغد..!؟ قلً لي أتحبّي أم ستعاقبني؟ قلتُ لك امتلكها إشتراها لي القدر سأخبئها تحت وسادتي أو في صندوق ألعابي… نعم صندوق ألعابي الأبيض فيه حفلة الشاي .. اجتمعت بدميتي على السجادة وزينتها بإبتسامتي.. وفناجين صغيرة.. ملاعق صغيرة.. أكف وأنامل صغيرة وقلوب كبيرة احتوت الجميع.. حصاني الخشبي الذي يسافر بي العالم.. والبهلواني المضحك العابس ولا أعلم إن كان مازال يضحكني أم أنني كبرت..! كعكة أساسها قطع المكعبات والفناجين الصغيرة بها سائل من هواء.. أخذنا الحديث حول تقسيم الأدوار... هي حكاية لا تعود مهما فعلنا لكن نبقى نتلذذ بذكرياتها… أنا الطفل أنا سر الحياة وبرعم الأمنيات.. انا الحمل الوديع وتغاريد عصافير المُنى وحضن الله أنا".



الفنانة جيهان سعودي .. بكالوريوس تربية - جامعة حلوان، دراسات حرة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك قسم تصوير زيتي 2001- 2002، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، المعرض هو العرض الفردي السابع فضلاً عن العديد من المشاركات بمعارض جماعية محلية ودولية داخل مصر وفي الخارج، وللفنانة مقتنيات شخصية بمصر والخارج.



يستمر المعرض حتى 13 مارس 2022 بمقر الجاليري (15 ش أحمد صبري من شارع البرازيل – الزمالك).