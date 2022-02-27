عرض مسلسل "سوشيال" لأول مرة .. أحمد زاهر يكشف الكواليس

كشف الفنان أحمد زاهر، عن عرض مسلسله الجديد "سوشيال" على شاشة الحياة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءاً، مشيراً إلى كواليس اختيار اسم المسلسل، قائلاً: "انا بقالي فترة متبني قضية السوشيال ميديا ديه لأني منزعج منها جدا".

وأضاف أحمد زاهر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، قائلة: "أي حد في الدنيا ممكن حياته تدمر في ربع ساعة بسبب السوشيال ميديا .. أي واحد عايز يدمر شخص ممكن يدمره من خلال السوشيال، حتى لو الشخص ده معملش حاجة بس بيلاقي نفسه فجأة لابس في موضوع".

وأردف الفنان قائلاً: "أنا اتعرضت للأذى ده بشكل شخصي لأكتر من مرة، وانا معملتش حاجة أصلاً .. الحوار دلوقتي مبقاش الأذى للفن والفنانين والمشاهير والإعلاميين، لأ أي حد .. وأقرب مثال المدرسة اللي تم تصويرها وهي بترقص واتنشر على السوشيال وحياتها اتدمرت".

وتابع أحمد زاهر: “فيه بلاوي سودة بتحصل دلوقتي في الحياة عموماً مش مسألة فن .. وأنا قدمت القضية ديه قبل كده في ”حدوتة كدبة كبيرة" كانت على ممثل لكن دلوقتي مواطن عادي .. فعهي قضية صعبة جداً جداً وكان لازم نتكلم فيها بشكل أسوع عشان الناس تاخد بالها".

وعقب الفنان: “المسلسل مش كوميدي نهائياً .. والقضية بتتعرض بشكل جد جداً”.