موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو.. والقناة الناقلة

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره تشيلسي مساء اليوم الأحد في نهائي كأس كاراباو، على ملعب ويمبلي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كريستنسن، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا.

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، ألونسو.

خط الهجوم: ماسون مونت، بوليسيتش، هافيرتز.

تردد القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تردد قناة bein sport 1 premium

التردد (ميجا هرتز) 11013

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

beIN Sports Connect 2022

نايل سات 12604 8psk

نايل سات 11054 8psk

نايل سات 11013 8psk

وتأهل ليفربول إلى تلك المرحلة من البطولة بعد تغلبه على آرسنال بنتيجة 2-0، بينما فاز تشيلسي على توتنهام بنتيجة 3-0.