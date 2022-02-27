مواطن أوكراني يعترض دبابة روسية بجسده..ومقتل طفل في إطلاق نار| فيديو

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن أوكراني يعترض دبابة روسية أثناء تحركها، في تصرف وصف بأنه "شجاع".

ويظهر في مقطع الفيديو مواطن أوكراني من مدينة باكماخ في منطقة تشيرنييف يحاول إيقاف دبابة روسية بجسده وبيديه، لينضم إليه عدد من المواطنين الأوكرانيين الآخرين وسط تواجد للجنود الروس.

وتم تداول مقدطع الفيديو من قبل وسائل التواصل ووسائل الإعلام وأثار تفاعلاً كبيراً بسبب شجاعة تصرف المواطن الأوكراني الذي بدا غير خائف من أن تدهسه الدبابة في سبيل إبطاء تقدمها.

ويأتي ذلك مع تزايد تقارير ضحايا العملية الروسية على أوكرانيا، فبحسب مستشفى محلي، تسبب إطلاق نار كثيف في غرب العاصمة الأوكرانية كييف في مقتل طفل عمره 6 سنوات، وإصابة عدة أشخاص آخرين بحسب "سي إن إن".

وقالت الأمم المتحدة أن ضحايا الغزو الأوكراني حتى الآن 240 مدنياً على الأقل، بينهم 64 قتيلا في الاشتباكات في أوكرانيا منذ بدأت روسيا العملية العسكرية يوم الخميس، بينما يعتقد أن الأعداد الحقيقية أكبر، خاصة مع وجود تقارير غير مؤكدة بعد.