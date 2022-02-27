«الفن فى الإبداع» أمسية ثقافية بمركز دمنهور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث شهد مركز الإبداع الفني بدمنهور بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أمسية فنية بعنوان "الفن في الإبداع"، وبدأت الفاعليات بافتتاح معرض للفن التشكيلي بعنوان "محطات فنية" لفناني البحيرة والاسكندرية بقيادة الفنان عماد كشك "قوميسير عام المعرض".

بجانب معرض آخر بعنوان "مسار افتراضي" للفنانة هاجر محمد، بحضور المهندس حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، والدكتورة سوزان شكري، عضو بمجلس النواب، والدكتور بشارة عبد الملك، مسئول العلاقات العامة بالكنيسة، وتم تكريم الفنانين المشاركين وإهداؤهم شهادات تقدير تكريمًا لمشاركتهم في المعرض.

واختتم اليوم بباقة متنوعة من الطرب الأصيل ومزج بين الإنشاد الديني والترانيم القبطية لكورال “إيد واحدة، تتضمن ”في قلبك حواري، لا كنا نعرف ألف، مضناك، المحبة علموهم، ارحمنا، مدلي وطني" بقيادة المايسترو هاني كرم.