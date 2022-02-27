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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سرطان المبيض.. علامات تحذيرية يجب على النساء الانتباه لها

صدى البلد

بعد سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، يعد سرطان المبيض ثالث أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعًا بين النساء الهنديات وهو سرطان صامت جدًا. 

فيما يلي علامات التحذير من سرطان المبيض التي يجب على النساء التحقق منها..

 

العلامات التحذيرية لسرطان المبيض والتي يجب على النساء التحقق منها:

 

لا توجد إشارات إنذار مبكرة ومميزة، ولا توجد استراتيجيات فعالة للكشف عن سرطان المبيض، ومع ذلك ، يجب على النساء الانتباه إلى أي نوع من النزيف غير العادي، وانتفاخ البطن، وآلام البطن الخفيفة التي لا تزول، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وفقدان الوزن ، وبعض التغيير في عادات الأمعاء، وعسر الهضم، والتعب، وفقدان الشهية وخاصة الأسرة تاريخ سرطان الثدي أو المبيض أو بطانة الرحم ".

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تظهر هذه الأعراض في العديد من أمراض البطن الأخرى، لذا يجب تأكيدها من قبل أخصائي لسرطان المبيض.

 

 وكقاعدة إبهام، فإن أي عرض يستمر لمدة ثلاثة أسابيع ولا يستجيب للعلاج التقليدي يحتاج إلى يتم فحصها بدقة، بالنسبة لأي أعراض مبيض، من الأفضل الذهاب إلى طبيب نسائي مدرب أولاً لإجراء جميع الفحوصات وفي حالة الشك سيحيل الشخص إلى مستشفى السرطان.

 

 

إذا لاحظت ، فإن زيادة الوزن تؤدي أيضًا إلى انتفاخ البطن في وقت مبكر ، وهذا يعني أنه إذا تناولت الطعام وبدأت تشعر بالشبع بسهولة ، فإن الإحساس بالانتفاخ المستمر مصحوبًا بعسر الهضم لذا ، فإن الكثير من الشكاوى إذا كنت تعانين من انتفاخ في البطن وزيادة الوزن وأحيانًا الغثيان والقيء ، فقد تكون هذه كلها علامات على سرطان المبيض في البطن. يقع المبيض في البطن وهذا هو السبب في أن أعراض البطن شائعة جدًا وهناك أيضًا تكوين سائل في البطن يسبب الوفاة يسمى طبياً بالاستسقاء ، والذي يسبب انتفاخ البطن. في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك تكوين للسوائل في الرئتين أيضًا. لذلك يمكن للمريض أن يعاني من ضيق في التنفس وهو ضيق في التنفس وسعال وألم في الصدر أيضًا. كل هذه علامات على الإصابة بسرطان المبيض يجب أن نبحث عنها ".

 

فلا تظهر أي أعراض أو علامات محددة على الشخص المصاب في مرحلة مبكرة لسرطان المبيض. 

الأعراض غير محددة وقد تسبق التشخيص من 3 إلى 6 أشهر. 

 

قد يشعر المريض بعسر الهضم أو الشبع المبكر والشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام. قد تعاني من الألم بعد تناول الطعام. قد تكون الشكوى الوحيدة في بعض الأحيان هي تورم القدمين والساقين مع بعض الانتفاخ في البطن أو زيادة الوزن بشكل متناقض على الرغم من انخفاض الشهية، يحدث هذا بسبب احتباس الماء في الجسم وحول أعضاء البطن.

 

 قد يصاب عدد قليل من المرضى بالقيء والغثيان بعد تناول وجبات الطعام. 

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