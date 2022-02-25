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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض سرطان الثدي وأسبابه ومتى تزور الطبيب

سرطان الثدي
سرطان الثدي

إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية، وفقا للمادة 7 في مشروع قانون  الفحص الطبي الشامل قبل الزواج ويجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.
سرطان الثدي هو سرطان يتشكل في خلايا الثدي.

كل ما تود معرفته عن سرطان الثدي 

بعد سرطان الجلد ، يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي يتم تشخيصها عند النساء في الولايات المتحدة، يمكن أن يصيب سرطان الثدي كل من الرجال والنساء ، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء.

ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتمويل الأبحاث في إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، زادت معدلات النجاة من سرطان الثدي ، كما أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في انخفاض مستمر ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عوامل مثل الاكتشاف المبكر ، ونهج شخصي جديد للعلاج وفهم أفضل للمرض.


أعراض سرطان الثدي
قد تشمل علامات سرطان الثدي وأعراضه ما يلي:
كتلة أو سماكة في الثدي تبدو مختلفة عن الأنسجة المحيطة
تغير في حجم أو شكل أو مظهر الثدي
تغييرات في الجلد فوق الثدي ، مثل التنقير
حلمة مقلوبة حديثًا
تقشير  في المنطقة المصطبغة من الجلد المحيطة بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي
احمرار أو تنقر الجلد على ثديك ، مثل جلد برتقالة


متى ترى الطبيب
إذا وجدت كتلة أو تغيرًا آخر في ثديك  حتى لو كان تصوير الثدي بالأشعة السينية مؤخرًا طبيعيًا - حدد موعدًا مع طبيبك للتقييم الفوري.
أسباب سرطان الثدى
يعرف الأطباء أن سرطان الثدي يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بشكل غير طبيعي. تنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر في التراكم ، وتشكل كتلة أو كتلة، قد تنتشر الخلايا (تنتقل) عبر الثدي إلى العقد الليمفاوية أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يبدأ سرطان الثدي غالبًا بخلايا في القنوات المنتجة للحليب (سرطان الأقنية الغازية)،  قد يبدأ سرطان الثدي أيضًا في الأنسجة الغدية التي تسمى الفصيصات (سرطان الفصيص الغازي) أو في خلايا أو أنسجة أخرى داخل الثدي.

حدد الباحثون العوامل الهرمونية ونمط الحياة والعوامل البيئية التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، لكن ليس من الواضح سبب إصابة بعض الأشخاص الذين ليس لديهم عوامل خطر بالسرطان ، بينما الأشخاص الآخرون الذين يعانون من عوامل الخطر لا يُصابون بالسرطان أبدًا، من المحتمل أن يكون سبب سرطان الثدي هو تفاعل معقد بين التركيب الجيني وبيئتك.

سرطان الثدي الموروث
يقدر الأطباء أن حوالي 5 إلى 10 في المائة من سرطانات الثدي مرتبطة بطفرات جينية تنتقل عبر أجيال من العائلة.

تم تحديد عدد من الجينات المحورة الموروثة التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي. الأكثر شهرة هو جين سرطان الثدي 1 (BRCA1) وجين سرطان الثدي 2 (BRCA2) ، وكلاهما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان الثدي أو أنواع أخرى من السرطان ، فقد يوصي طبيبك بإجراء فحص دم للمساعدة في تحديد الطفرات المحددة في BRCA أو الجينات الأخرى التي تنتقل عبر عائلتك.

ضع في اعتبارك أن تطلب من طبيبك الإحالة إلى مستشار وراثي يمكنه مراجعة تاريخ عائلتك الصحي. يمكن للمستشار الوراثي أيضًا مناقشة فوائد الاختبارات الجينية ومخاطرها وقيودها لمساعدتك في اتخاذ القرار المشترك.

المصدر: mayoclinic

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