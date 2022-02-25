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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما لا تعرفه عن التهاب الثدي عند المرأة

صدى البلد

تنسى الأمهات الجدد  أنه بالإضافة إلى رعاية أطفالهن ، فإنهن بحاجة إلى رعاية صحتهن جيدًا أيضًا ، وإذا شعرن بالمرض أو غير المعتاد ، فيجب عليهن مراجعة أطبائهن لاستبعاد أي شيء خطير.

لكن قد يعاني السيدات من التهاب الثدي هو عدوى شائعة تصيب أنسجة الثدي ويمكن أن تسبب الألم والتورم والاحمرار في الثديين".

وأضافت أن العدوى يمكن في بعض الحالات "أن تؤدي إلى حمى وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا".

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1.  دفء  الثدي عند اللمس.
2. احمرار الجلد ، في كثير من الأحيان على شكل تورم احمر.
3. تورم الثدي.
4. الشعور بالمرض بشكل عام. قد يكون لديك ارتفاع في درجة الحرارة.
5. سماكة أنسجة الثدي ، أو كتلة الثدي.
6. ألم أو حرقان أثناء الرضاعة الطبيعية.

قم بفحص نفسك من قبل الطبيب إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات.

 

 

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