عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا توقف عمل سفنها في الموانئ الأوكرانية.. واستمرارها في الروسية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت المديرية البحرية العامة في تركيا، اليوم الأحد، إنه تم وقف عمليات السفن التركية في الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، بينما تستمر عمليات هذه السفن في الموانئ الروسية.

 

وأضافت المديرية في بيان: "يعمل 271 بحارا يحملون الجنسية التركية على متن 22 سفينة مملوكة لتركيا، وسبعة منها ترفع العلم التركي، وهي تعمل في موانئ هذه منطقة البحر الأسود. وخلال الاتصالات مع هذه السفن، تم التأكيد على عدم وجود وضع سلبي حتى الآن. وبحسب المعلومات الواردة من سفننا في المنطقة، فقد توقفت العمليات في الموانئ الأوكرانية، لكن عمليات إعادة الشحن في الموانئ الروسية مستمرة ".

 

وتابع البيان: "مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في شمال البحر الأسود، تمت زيادة مستوى الأمان الخاص بـ القانون الدولي لأمن السفن والمرافق إلى 3 للسفن التي ترفع العلم التركي والتي ستدخل في موانئ بحر آزوف وموانئ البحر الأسود لأوكرانيا وروسيا ".

 

وأكد البيان، أن السفن التركية المذكورة، تخضع للمراقبة بواسطة منظومات المراقبة عن بعد التركية، ومن المهم عدم وقف عمل هذه الأنظمة على السفن، وفي حالة الطوارئ الاتصال بمركز تنسيق البحث والإنقاذ الرئيسي واتباع التعليمات.

 

وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن تركيا وافقت على منع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، إلا أن نقرة لم تؤكد ذلك.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منع سفن روسية من عبور البحر الأسود، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث.

وجاء إعلان زيلينسكي بشأن السفن الروسية في بيان، بعدما أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

الاتحاد الأوروبي: معظم الدول الأعضاء أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات روسيا

النمسا تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي

ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي قوله إن أنقرة، لم تتخذ قرارا بإغلاق مضائقها أمام السفن الروسية.

وأكد رئيس أوكرانيا أن حظر مرور السفن الحربية إلى البحر الأسود وتقديم الدعم العسكري والإنساني الكبير أمر بالغ الأهمية اليوم"، قائلا "شعب أوكرانيا لن ينسى ذلك".

في المقابل، قالت مصادر في البعثة الدبلوماسية الروسية في أنقرة إن "السفارة لم تتلق أي إخطارات رسمية من الجانب التركي بخصوص إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية".

تركيا روسيا أوكرانيا القانون الدولي اخبار روسيا واوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا أردوغان كييف رئيس أوكرانيا فلودومير زيلينسكي السفن الحربية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

القضاء الاداري يحيل دعوى أرملة الاعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

وفاة الفنانة جالا فهمي

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

موضوعات متعلقة

الوفد الروسي : أوكرانيا ستكون مسئولة عن إراقة الدماء حال رفضها التفاوض

النمسا تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي

دمرنا نصف مركبات روسيا.. أوكرانيا: الوضع تحت السيطرة في غرب كييف

بعد الفيتو الروسي.. ماذا سيحدث في الجلسة النادرة لمجلس الأمن؟

سفارة القاهرة في أوكرانيا تدشن جروب "تليجرام" لإعادة الجالية إلى مصر

حصيلة القتلى في أوكرانيا حتى الآن بسبب العملية الروسية

وزير الصحة الأردني: حققنا تقدماً ملحوظاً في مجال تحسين خدمات الأمومة والطفولة

الكرملين: لن نعلق العمليات العسكرية ضد أوكرانيا أثناء المفاوضات.. وكييف اختارت "جوميل"

ترشيحاتنا

تشكيل ليفربول وتشيلسي المتوقع قبل موقعة نهائي كأس كاراباو

شاهد| انفجار ضخم في العاصمة الأوكرانية

ماذا رأى رسول الله فى رحلة الإسراء والمعراج؟ 8 مشاهد

نقيب المحامين يدعو لجنة تقدير وتحديد الزيادة الممكنة بالمعاشات للإنعقاد.. الأربعاء المقبل

لطلاب الدبلومات الفنية 2022 .. حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه

شوبير عن إقالة كارتيرون من الزمالك: "في انتظار مباراة الوداد"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السم في العسل.. TikTok سلاح روسيا المضلل في الحرب على أوكرانيا

شاهد.. أوروبا كلها تنزل إلى الشوارع ضد موسكو.. و رسالة خاصة لزعيم روسيا

طريقة عمل خيار مخلل صحي.. 3 وصفات مختلفة

باستخدام السحر.. امرأة تهدد سكان قرية بالثعاببن السامة لسرقة أموالهم

فيديو

وداعًا نجمة التسعينيات.. تعرف على سبب وفاة جالا فهمي |فيديوجراف

عملت مشاكل كتير وكنت عايز أطلع ضابط شرطة.. تصريحات الفنان أحمد زاهر

تدمير 14 طائرة و102 دبابة.. أوكرانيا تعلن حصيلة صدّها للغزو الروسي

سمير صبري أحدثهم.. فنانون دعمهم الرئيس السيسي في أزماتهم الصحية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ