تركيا توقف عمل سفنها في الموانئ الأوكرانية.. واستمرارها في الروسية

قالت المديرية البحرية العامة في تركيا، اليوم الأحد، إنه تم وقف عمليات السفن التركية في الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، بينما تستمر عمليات هذه السفن في الموانئ الروسية.

وأضافت المديرية في بيان: "يعمل 271 بحارا يحملون الجنسية التركية على متن 22 سفينة مملوكة لتركيا، وسبعة منها ترفع العلم التركي، وهي تعمل في موانئ هذه منطقة البحر الأسود. وخلال الاتصالات مع هذه السفن، تم التأكيد على عدم وجود وضع سلبي حتى الآن. وبحسب المعلومات الواردة من سفننا في المنطقة، فقد توقفت العمليات في الموانئ الأوكرانية، لكن عمليات إعادة الشحن في الموانئ الروسية مستمرة ".

وتابع البيان: "مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في شمال البحر الأسود، تمت زيادة مستوى الأمان الخاص بـ القانون الدولي لأمن السفن والمرافق إلى 3 للسفن التي ترفع العلم التركي والتي ستدخل في موانئ بحر آزوف وموانئ البحر الأسود لأوكرانيا وروسيا ".

وأكد البيان، أن السفن التركية المذكورة، تخضع للمراقبة بواسطة منظومات المراقبة عن بعد التركية، ومن المهم عدم وقف عمل هذه الأنظمة على السفن، وفي حالة الطوارئ الاتصال بمركز تنسيق البحث والإنقاذ الرئيسي واتباع التعليمات.

وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن تركيا وافقت على منع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، إلا أن نقرة لم تؤكد ذلك.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منع سفن روسية من عبور البحر الأسود، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث.

وجاء إعلان زيلينسكي بشأن السفن الروسية في بيان، بعدما أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي قوله إن أنقرة، لم تتخذ قرارا بإغلاق مضائقها أمام السفن الروسية.

وأكد رئيس أوكرانيا أن حظر مرور السفن الحربية إلى البحر الأسود وتقديم الدعم العسكري والإنساني الكبير أمر بالغ الأهمية اليوم"، قائلا "شعب أوكرانيا لن ينسى ذلك".

في المقابل، قالت مصادر في البعثة الدبلوماسية الروسية في أنقرة إن "السفارة لم تتلق أي إخطارات رسمية من الجانب التركي بخصوص إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية".