الجمعة .. مؤتمر طبي عن المناظير الرحمية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة

تنظم مديرية الشئون الصحية بالمنوفية المؤتمر السنوي للمناظير الرحمية يوم الجمعة المقبلة بقرية لاڤيتا بشبين الكوم تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.

وتبدأ فعاليات اليوم بجنبات مستشفى قويسنا المركزي بحضور الخبير العالمي بالمناظير الرحمية الدكتور أسامة شوقي أستاذ النساء و التوليد بكلية طب القصر العيني حيث سيتم إجراء عمليات مناظير رحمية، عيوب خلقية في الرحم، حالات تأخر الإنجاب، أورام ليفية لحالات من جميع أنحاء الجمهورية .

و ستكتمل فعاليات اليوم بمجموعة من المحاضرات يلقيها لفيف و كوكبة من ألمع الأطباء بمصر بمختلف التخصصات.