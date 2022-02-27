رئيس الاتحاد للعربى للاسمدة: ملتقى الاسمدة هذا العام يركز على "مستقبل طاقة العالم القادم"

قال المهندس محمد الطاهر هواين رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، ان الملتقي هذا العام ينعقد في ظروف شديدة الحساسية خاصة في ظل تأثيرات جائحة كورونا، مشيرا إلى ان الملتقى هذا العام يشهد تغيراً ملحوظاً في برنامجه فيما يقدمه من محاضرات ومناقشات متنوعة وانه سوف يتطرق لموضوعات شديدة الأهمية من خلال مشاركة متحدثين رفيعي المستوى، سيقدمون أوراق عمل متنوعة تخص سياسات الأسمدة وتوجهات الأسواق العالمية، وأسواق الغاز التي ترتبط ارتباط مباشر بصناعة الأسمدة وموضوعات تتعلق بالأمن الغذائي العربى والعالمي والتحولات والتحديثات الخاصة بصناعة الأسمدة .



واضاف رئيس اتحاد الاسمدة فى تصريحات صحفية ان ملتقى الاسمدة فى نسخته الـ 28 والمنعقد بالقاهرة بحضور ما يقرب من 250 مسؤول وخبير ورئيس شركة خلال الفترة من ( 1- 3) مارس الجارى سيناقش ايضا مستقبل الصناعة بالدول العربية من خلال موضوع هام وهو موضوع الامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر "مستقبل طاقة العالم القادم"!



يذكر ان الاتحاد العربي للأسمدة منظمة عربية دولية غير حكومية – أسس عام 1975 ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية ويجمع الاتحاد المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات العلاقة. ويشكل أعضاؤه ما نسبته ثلث تجارة مغذيّات نبات العالم "الأسمدة المعدنية".ت