أكلات تونس .. طريقة عمل حلوى الأورطة

حلوى الأورطة من أبرز حلويات تونس الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة الأسرة، كما أنها تتميز بسهولة التحضير، فيمكن لأى ربة منزل تحضيرها بسهولة.

نقدم لكم طريقة عمل حلوى الأورطة بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير حلوى الأورطة التونسية

كريم باتسيير

ورق سبرنج رول مربع حجم كبير

سمن أو زبدة لينة

2 كوب لوز بالقشر

1 ملعقة كبيرة ماء زهر

السيرب

1 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير ليمونة

طريقة عمل حلوى الأورطة التونسية

* تدهن الصينية بالسمنة ثم يفرد السبرينج رولز

* تضاف طبقة من اللوز والكريم باتيسري ثم تكرر الطبقات ويدخل الفرن

* يسقى بالسيرب وماء الزهر وتقدم حلوى الأورطة باردة