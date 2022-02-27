تحرير 617 مخالفة.. التموين: 3645 محلا مشاركًا فى الأوكازيون الشتوى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد المحلات المشاركة في موسم التصفية ‏الموسمية "‏الاوكازيون الشتوي"، موضحة ان العدد بلغ 3645 محلا منذ بدء فترة التخفيضات في 7 فبراير الماضي، و حتي اليوم الاحد 27 فبراير.

وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية ‏والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إنه تم تحرير 617 محضر مخالفة تتنوع ما بين عدم ‏إعلان عن الأسعار، وإقامة تخفيضات بدون تصريح، و تخفيضات وهمية، و استخدام لغة أجنبية في الإعلان.

و أوضح مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية ‏والمعاملات التجارية بوزارة التموين أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن جميع ‏المديريات علي مستوي الجمهورية تقوم بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في ‏الأوكازيون، وذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في ‏‏موسم التخفيضات الشتوية‎.‎ ‎

وأضاف أنه طبقا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على ‏السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من ‏‏إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل‎.‎

التخفيضات الحقيقية على السلع

وأكد أحمد أبو الفضل، على ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة ‏القانونية حال تقديم عروض ‏‏وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة‎.‎