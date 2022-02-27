تحرير 617 مخالفة.. التموين: 3645 محلا مشاركًا فى الأوكازيون الشتوى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد المحلات المشاركة في موسم التصفية الموسمية "الاوكازيون الشتوي"، موضحة ان العدد بلغ 3645 محلا منذ بدء فترة التخفيضات في 7 فبراير الماضي، و حتي اليوم الاحد 27 فبراير.
وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إنه تم تحرير 617 محضر مخالفة تتنوع ما بين عدم إعلان عن الأسعار، وإقامة تخفيضات بدون تصريح، و تخفيضات وهمية، و استخدام لغة أجنبية في الإعلان.
و أوضح مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن جميع المديريات علي مستوي الجمهورية تقوم بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون، وذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية.
وأضاف أنه طبقا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل.
التخفيضات الحقيقية على السلع
وأكد أحمد أبو الفضل، على ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.