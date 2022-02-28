أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

طالت الأزمة الروسية الاوكرانية، الوسط الرياضي، بعدما أعلن مساء أمس الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي، تنحيه عن مهمته مع البلوز بعد فترة دامت لما يقارب 20 عامًا وترددت أقاويل قوية عن أن الحرب سببا في تخلي الملياردير الروسي عن رئاسة النادي الانجليزي خاصة بعد موقف بريطانيا من روسيا.



تنحي عن رئاسة تشيلسي



ونشر نادي تشيلسي بيانا رسميا منسوبًا لأبراموفيتش، قرر فيه المالك الروسي للنادي التنحي عن منصبه في إطار إلتزامه بقيم ومصلحة البلوز.

وجاء البيان بعد أيام قليلة من الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي وجدت ردود أفعال غاضبة من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إنجلترا وجاء نص البيان كالتالي:

خلال ملكية نادي تشيلسي لمدة 20 عامًا تقريبًا، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي، وتتمثل مهمتي في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل.

بينما أيضًا كنت ألعب دورًا إيجابيًا في مجتمعاتنا، ولطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة صميم مصلحة النادي، وما زلت ملتزمًا بهذه القيم

لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مهمة الإشراف ورعاية نادي تشيلسي، وأعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين”.



بيان تشيلسي يتجاهل اسم روسيا



بعد ساعات من إعلان الملياردير ابراموفيتش التنحي عن رئاسة البلوز أصدر نادي تشيلسي الانجليزي بيانا من 24 كلمة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، دون ذكر اسم روسيا على الإطلاق.

وجاء في بيان تشيلسي الذي أصدره الأحد: "الوضع في أوكرانيا مروع ومدمر. نادي تشيلسي يتعاطف مع الجميع في أوكرانيا.. الجميع في النادي يصلون من أجل السلام."

الملياردير الروسي لن يبيع تشيلسي

وذكرت تقارير بريطانية أن رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، لا يخطط لبيع تشيلسي رغم تنحيه عن إدارة النادي لأمناء مؤسسته الخيرية.

وأكدت ذات المصادر أن أبراموفيتش سيبقى مالك النادي اللندني، لكن المديرة التنفيذية، ماريا غرانوفسكايا، هي من ستتولى إدارة شؤون تشيلسي، بمساعدة المستشار الفني للنادي، بيتر تشيك، فيما يخصّ تمديد العقود والتعاقدات الجديدة.

وأوضح الإعلامي، فابريزيو رومانو، أن أبراموفيتش اتخذ قرار الابتعاد عن إدارة تشيلسي، من أجل حماية النادي بما في ذلك مجلس الإدارة واللاعبين.



مطالب بطرد الملياردير الروسي



كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، مهدد بالطرد من بريطانيا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، لكونه مُصنف كأحد الأشخاص المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويقدم الدعم والمساعدة للأخير بوسائل مختلفة.

وقالت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يُسمح للملياردير الروسي بالعيش في بريطانيا مرة أخرى واتخاذها مقرا له خصوصاً أن بريطانيا تتخذ موقفا داعما لأوكرانيا.

وطالب عضو البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال كريس براينت، بفرض عقوبات صارمة على مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، الروسي رومان أبراموفيتش بسبب ارتكابه جرائم فساد في بريطانيا على حد تعبيره، وارتباطه بالهيئة الحاكمة في روسيا، وقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كريس براينت مبرراً ادعاءاته بوثيقة مسربة إليه من وزارة الداخلية تعود إلى عام 2019، تثبت أن لأبراموفيتش صلات بالدولة الروسية، بالإضافة إلى «أنشطة وممارسات فاسدة»، مطالباً بتجريده من ممتلكاته في بريطانيا.

وقال كريس براينت في حديثه بالبرلمان البريطاني: «لقد حصلت على وثيقة مسربة من عام 2019، من وزارة الداخلية تتعلق بالسيد أبراموفيتش واستخدامه من طرف الحكومة الروسية بهدف تمويل الأنشطة الخبيثة، والمشاريع بشكل غير مشروع والقوانين في بلادنا تمنع الأفراد المرتبطين بالتمويل غير المشروع والنشاط الخبيث من الإقامة في المملكة المتحدة»



قصر ب 125 مليون استرليني



يذكر ان أبراموفيتش يمتلك أصولاً كثيرة في بريطانيا منذ عام 2003 حين اشترى نادي تشيلسي، كما لديه قصر في إنجلترا قيمته 125 مليون جنيه استرليني بالقرب من قصر كنسينجتون، أحد مقرات العائلة المالكة في بريطانيا.