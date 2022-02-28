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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مذيعة سكاي نيوز سبورتس تبكي على الهواء بسبب أحداث أوكرانيا

صدى البلد

فجرت لقطات وأحداث أوكرانيا عيون مقدمة برامج بالدموع، فقد غلب البكاء المذيعة "هايلي ماكوين" خلال تقديم أحد التقارير المذاعة على قناة سكاي نيوز سبورتس .

حالة البكاء التي دخلت فيها المذيعة المتضامنة مع أوكرانيا أثناء البص المباشر، جعلت المشاهدين قلقين عليها، حتى خرجت على متابعيها ومحبيها لتطمئنهم على حالتها وتوضح سبب بكائها.

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فقد بدت المذيعة البالغة من العمر 42 عامًا عاطفية أكثر بعد عرض مقطع يضم العديد من نجوم الرياضة الذين تأثروا بما يجرى من قبل  روسيا على أرض أوكرانيا هذا الأسبوع.

وكانت "ماكوين" ابنة جوردون مدافع مانشستر يونايتد السابق ولييدز ، قد  أعلنت عن تعاطفها من خلال ملابسها  حيث كانت ترتدي قميصًا أزرق وتنورة صفراء.

وأوضحت سبب بكائها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة إنها كانت محرجة قليلاً لكن غرائز الأمومة تغلبت عليها، وكتبت في منشور على انستجرام : "لقد غطيت العديد من القصص المأساوية على قناة Sky Sports على مر السنين وأفتخر بكوني احترافيًا وأبقى على العواطف تحت السيطرة ، لكن لسبب ما أصابني الحزن وبكيت".


كما أضافت:"منذ أن أصبحت أماً أعتقد أنني أفكر في العالم بشكل مختلف وبالتأكيد أصبحت أكثر حساسية بكثير، على أي حال شعرت بالضيق قليلاً على الهواء لفترة وجيزة ، بدأنا بتقارير عن رد فعل الرياضة على الغزو الروسي لأوكرانيا وكنت أشاهد زملائي في Sky News وهم يغطون من كييف".

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وأكملت "كانت صورًا لأطفال يفرون من أوكرانيا ، وآباء يقولون وداعًا لأطفالهم ، وكانت فتاة صغيرة على وجه الخصوص تمسك دبدوبًا تحت كل ذراع ملفوفًا ببدلة ثلجية وقبعة مثل أبنتي تمامًا".


وأشارت:"لقد شعرت بالإحراج قليلا عندما كنت على الهواء ولكن لم أستطع إخراج الأفكار من رأسي، وأعلم أنه يتعين علينا أن نظل محايدين كصحفيين ، لكنني ارتديت الألوان كشيء صغير للسماح للأوكرانيين وأصدقائي وزملائي في العمل بمعرفة أنني أفكر في وقوفهم متضامنين في أحلك الأوقات".

 

مقدمة برامج سكاي نيوز أوكرانيا

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