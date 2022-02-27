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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجاكيت جلد.. أحدث ظهور لـ جنا دياب بإطلالة عفوية

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

نشرت جنا عمرو دياب، صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت جنا دياب في الصور مرتدية جاكيت جلد باللون البني، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

جنا عمرو دياب تتألق في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

بصور عفوية.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب عبر السوشيال ميديا

جدير بالذكر أن حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول جنا عمرو دياب، بعد ساعات من نشرها صورة -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برفقة حبيبها للمرة الأولى، وأعلنت صراحة حبها له، وعلقت: قائلة «أحبك». 

ورصدت ابنة عمرو دياب، في مجموعة الصور والفيديوهات التي نشرتها عبر انستجرام، النزهة التي قضتها برفقة حبيبها في أحد مدن الملاهي والألعاب في بريطانيا. 

وبتتبع حساب ابنة عمرو دياب، تبين أن حبيبها من العاصمة الإنجليزية لندن، ويُدعى «جوش ميلر أوبراين»، مسيحي الديانة، وحرص حبيبها على التعليق على صورهما، قائلًا لـ جنا «أحبك». 

حفل ابنة عمرو دياب

يذكر أن جنا عمرو دياب، روجت لأول حفل غنائي لها في العاصمة البريطانية لندن، الذي ستقدم خلاله موهبتها الغنائية، على مسرح نادي «نوتنج هيل للفنون»، المخصص لإحياء حفلات الغناء.

ودعت جنا عبر صفحتها على موقع إنستجرام، متابعيها لشراء التذاكر الخاصة بحفلها، ووفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي «نوتنج هيل للفنون» البريطاني، يبلغ ثمن تذكرة حفل جانا دياب، 5 جنيهات إسترلينية، أي ما يعادل نحو 105 جنيهات مصرية.

وكتبت جنا لمتابعيها بالإنجليزية: احضروا لكي تشاهدوا حفلي الغنائي يوم السبت المقبل ؛ احجزوا التذاكر من خلال هذا الموقع ، الحفل سيقام في تمام الثامنة إلا الربع مساءً، لا تتأخروا.

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