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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: روسيا تمتلك 7 آلاف رأس نووي.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة مواطن مصري في أوكرانيا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى: روسيا تمتلك 7 آلاف رأس نووي
قال الإعلامي أحمد موسي، إن الوضع داخل أوكرانيا خطر والحركة تزداد صعوبة وخاصة أن روسيا  منعت الحركة في المجال الجوي .
 

مستشار وزير التموين: لا تبيعوا الذهب.. السعر لن يتراجع حاليا
قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب، إن سعر الذهب لن يتراجع أو ينخفض الفترة القادمة، متابعا "لو عندك سبب مقنع ممكن تبيعي الذهب، ولو مفيش سبب متبيعيش".
 


مندوب الصين في مجلس الأمن: على الجميع التحلي بضبط النفس
صوت  11 عضوًا بمجلس الأمن الدولي لصالح عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا.


مندوب أمريكا بمجلس الأمن لـ روسيا: توقفوا عن التلويح باستخدام السلاح النووي
انطلقت الليلة، جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشأن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
 

وزير الزراعة: مشروع الأبقار العشار بشروط ميسرة وفائدة 5% متناقصة
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه تم تسليم الدفعة الأولى من "العجلات العشار" المُحسنة وراثياً لصغار المربين، مشيراً إلى أن هذا نموذج متكامل بين الحكومة والمجتمع المدني الممثل في مؤسسة أرض الخير، وممثل محافظة البحيرة، ومن البنك الزراعي لتقديم التمويل بشروط ميسرة.
 

الخارجية للمصريين المتواجدين في شرق أوكرانيا: ابقوا في الأماكن الآمنة
كشف صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، عن وضع الجالية المصرية في أوكرانيا، قائلا:" عدد أفراد الجالية وصل إلى 6400 مواطن من بينهم 4 آلاف طالب بنسبة 65%".

 

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصابة مواطن مصري في أوكرانيا، قائلة: "تم إصابة مواطن مصري في أوكرانيا وليس طالبة.. وهو متزوج من أوكرانية .. ويعيش في مدينة خاركيف".
 

حظر العلم والنشيد الوطني الروسي في منافسات الـ فيفا
أذاعت فضائية إكسترا نيوز، نبأ عاجلا بشأن التصعيد العالمى ضد روسيا بعد عمليتها العسكرية على أوكرانيا.
 

الكرملين: بوتين يلتقي وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي
أذاعت فضائية إكسترا نيوز، نبأ عاجل بشأن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
 

أصيب بطلقتين.. الخارجية توضح آخر تطورات الحالة الصحية لمواطن مصري في أوكرانيا
علق صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، على إصابة مواطن مصري في أوكرانيا، قائلا:" المواطن محمد سعد كان يعمل في أحد فنادق شرم الشيخ، وسافر إلى أوكرانيا لزوجته".

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