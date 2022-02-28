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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لابيد: إسرائيل ستنضم الى شجب روسيا في مجلس الامن الدولي .. وأوكرانيا تشكرها

لابيد
لابيد

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الأحد، إن إسرائيل ستؤيد قرارا بشجب روسيا في الأمم المتحدة، من المتوقع أن يتم التصويت عليه في الجمعية العامة خلال الأيام القادمة.


ونقل موقع "والا" الإخباري عن لابيد قوله خلال جلسة لمجلس الوزراء إن إسرائيل تتخذ موقفا ولكن لها أيضا بالتوازي مصالح أمنية أخرى يفهمها العالم والأمريكيون.


وبدوره، أوضح رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن إسرائيل هي جزء من العالم الحر، إلا أنه لها مصالح خاصة تتعلق بروسيا، وأن دول العالم تدرك ذلك.


من جانبها، أعربت سفارة أوكرانيا لدى إسرائيل عن تقديرها للجهود التي بذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للوساطة مع موسكو، وشكرت السفارة في بيان رسمي لها على مبادرة بينيت هذه.


وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت، في وقت سابق اليوم، عن أملها في أن تتخذ إسرائيل موقفا صائبا ودبلوماسيا إزاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أنها تتفهم حساسية الموقف الإسرائيلي ورغبته في حماية مواطني الدولة والجالية اليهودية في أوكرانيا.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد

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