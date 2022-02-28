نشرة المرأة ..5 أطعمة لصحة عظامك تحميك من الكسور وحصوات الكلى .. أسبابها وأعراض انتبهى لها

أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

يمكن أن يكون العصير طريقة لذيذة للاستفادة ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك والتي قد لا تحصل عليها بشكل يومي. يمكن لأنواع معينة من العصير أن تبطئ عملية الشيخوخة وتساعد جسمك في مواجهة التغيرات المرتبطة بالعمر.

إليك 3 أنواع من العصائر تحارب شيخوخة البشرة وتحافظ على صحة العين والدماغ وفقا لموقع "هيلث".

يمكن أن تؤثر الشيخوخة على قوة العظام، وقد يؤدي النظام الغذائي غير الصحي والوراثة إلى تفاقم الحالة، وتسبب هشاشة العظام، ويعد تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، أحد أفضل الطرق وأكثرها فعالية لتعزيز صحة العظام.

وفيما يلي أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقوية عظامك:

على الرغم من عدم وجود سبب محدد لتكوين حصوات الكلى، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بها، وإليك وفقا لموقع "هيلث" أسباب وأعراض حصوات الكلى:

يحدث تسمم الحمل بسبب ارتفاع ضغط الدم لدى الكثير من الحوامل وقد يسبب تورم وتورم في الساقين والقدمين واليدين. يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة. عادة ما يحدث في أواخر الحمل ، على الرغم من أنه يمكن أن يأتي في وقت مبكر أو بعد الولادة مباشرة.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد تسمم الحمل حالة خطيرة يمكن أن يكون لها مخاطر صحية على الأم والطفل ، وفي حالات نادرة ، تسبب الوفاة ويعد العلاج الوحيد لتسمم الحمل هو الولادة. حتى بعد الولادة ، يمكن أن تستمر أعراض تسمم الحمل لمدة 6 أسابيع أو أكثر.