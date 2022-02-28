عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة ..5 أطعمة لصحة عظامك تحميك من الكسور وحصوات الكلى .. أسبابها وأعراض انتبهى لها

صدى البلد

 أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

بدون كريمات باهظة الثمن.. أسرع 3 مشروبات لمحاربة شيخوخة البشرة

يمكن أن يكون العصير طريقة لذيذة للاستفادة ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك والتي قد لا تحصل عليها بشكل يومي. يمكن لأنواع معينة من العصير أن تبطئ عملية الشيخوخة وتساعد جسمك في مواجهة التغيرات المرتبطة بالعمر.

إليك 3 أنواع من العصائر تحارب شيخوخة البشرة وتحافظ على صحة العين والدماغ وفقا لموقع "هيلث".

5 أطعمة لصحة عظامك تحميك من الكسور

 يمكن أن تؤثر الشيخوخة على قوة العظام، وقد يؤدي النظام الغذائي غير الصحي والوراثة إلى تفاقم الحالة، وتسبب هشاشة العظام، ويعد تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، أحد أفضل الطرق وأكثرها فعالية لتعزيز صحة العظام.

قد لا تظهر أعراض .. كيف تحمي نفسك من تسمم الحمل؟

آلام الظهر أثناء الحمل.. نصائح بسيطة وتمارين خفيفة لنوم هادئ

وفيما يلي أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقوية عظامك:

حصوات الكلى .. أسبابها وأعراض انتبهى لها

على الرغم من عدم وجود سبب محدد لتكوين حصوات الكلى، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بها، وإليك وفقا لموقع "هيلث" أسباب وأعراض حصوات الكلى: 

قد لا تظهر أعراض .. كيف تحمي نفسك من تسمم الحمل؟

 يحدث تسمم الحمل بسبب ارتفاع ضغط الدم لدى الكثير من الحوامل وقد يسبب تورم وتورم في الساقين والقدمين واليدين. يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة. عادة ما يحدث في أواخر  الحمل ، على الرغم من أنه يمكن أن يأتي في وقت مبكر أو بعد الولادة مباشرة.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد تسمم الحمل  حالة خطيرة يمكن أن يكون لها مخاطر صحية على الأم والطفل ، وفي حالات نادرة ، تسبب الوفاة ويعد العلاج الوحيد لتسمم الحمل هو الولادة. حتى بعد الولادة ، يمكن أن تستمر أعراض تسمم الحمل لمدة 6 أسابيع أو أكثر.

موقع صدى البلد أخبارا هامة مجالي الصحة والمرأة الشيخوخة ارتفاع ضغط الدم تسمم الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

«صيف وشتاء في أسبوع واحد».. الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من هذا الأمر

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

لماذا أعلن الزمالك التحقيق مع كارتيرون ورفض إقالته مباشرة

موضوعات متعلقة

آلام الظهر أثناء الحمل.. نصائح بسيطة وتمارين خفيفة لنوم هادئ

النشرة الدينية.. علي جمعة يوضح حكم عدم الأخذ بالحديث الضعيف.. وحكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

دون التقدم لطلب.. الاتحاد الأوروبي يوافق على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لثلاث سنوات

الصحة العالمية تدعو لإنشاء ممر آمن للإمدادات الطبية لأوكرانيا

سعر الذهب اليوم الاثنين 28-2-2022..تفاصيل مهمة

البيت الأبيض: جو بايدن سيبحث مع الحلفاء و الشركاء تنسيق الرد على الهجوم الروسي

للموظف..هذه الحالات تعرضك للجزاءات التأديبية طبقا لقانون الخدمة المدنية

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 28-2-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ