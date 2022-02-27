بدون كريمات باهظة الثمن.. أسرع 3 مشروبات لمحاربة شيخوخة البشرة

يمكن أن يكون العصير طريقة لذيذة للاستفادة ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك والتي قد لا تحصل عليها بشكل يومي. يمكن لأنواع معينة من العصير أن تبطئ عملية الشيخوخة وتساعد جسمك في مواجهة التغيرات المرتبطة بالعمر.

إليك 3 أنواع من العصائر تحارب شيخوخة البشرة وتحافظ على صحة العين والدماغ وفقا لموقع "هيلث".

1-عصير رمان

يمتلئ الرمان بمضادات الأكسدة، مثل مادة البوليفينول، التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومحاربة السرطان وخفض مستويات ضغط الدم. علاوة على هذه الفوائد، من المعروف أيضًا أن الرمان له تأثير كبير على خلايا الجسم التي تعاني من الشيخوخة.



2-عصير الجزر



يحتوي الجزر على العديد من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تفيد صحتك مع تقدمك في العمر. يعد الجزر غنيا بمادة اللوتين، والتي من المعروف أنها تساعد في تحسين صحة العين والدماغ.

يعد الجزر أكثر غني بمضاد أكسدة الأخرى التي تسمى بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن لجسمك استخدامها بالفعل لتحويلها إلى فيتامين أ. وجدت دراسة نشرت في علم الأوبئة والوقاية من السرطان أن مركبات البيتا كاروتينات في الجزر قد يكون لديه القدرة على المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

3-عصير البنجر



عصير البنجر هو مشروب قوي للمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة، وجدت دراسة من Redox Biology أن أولئك الذين شربوا عصير البنجر لديهم مستويات منخفضة في مستويات ضغط الدم وذلك يرجع إلى التركيز العالي للنترات الموجودة في البنجر، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية و تحسين الوظيفة الإدراكية مع تقدمك في العمر.