انتبهي .. مكونات لا يجب استخدامها بماسكات الوجه



يستغرق الجمال والعناية بالبشرة وقتًا ومجهود للحصول على بشرة صحية وناعمة ونضرة .

بينما تتغير اتجاهات العناية بالبشرة من شخص لآخر علي حسب نوع البشرة ومشاكلها التي تحتاج إلي علاج وعناية

وقد تكون أكثر الأقنعة والماسكات من المطبخ لذلك يجب قبل تطبيق اي ماسك البشرة أن تتعرفي علي المكونات الممنوعة للبشرة

حيث ان المكونات طبيعية "يمكن أن تتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية ، مما يتسبب في ظهور بثور والتهابات وحساسية".

وننشر لكي قائمة المكونات التي لا يجب تطبيقها بشكل صارم لبشرتك:

الليمون.

الليمون من الاطعمة الغنية بفيتامين سي ، لا ينبغي استخدام الليمون في أقنعة البشرة . حيث تحتوي على حامض الستريك الذي قد يسبب تهيجًا عند الأشخاص ذوي البشرة الحساسة عند استخدامه موضعيًا. وفقًا لـ Healthline

فإن تطبيق عصير الليمون على الوجه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب الجلد النباتي ، وهو نوع من تفاعل الجلد مع ثمار الحمضيات. عند استخدامه موضعيًا ، قد يزيد عصير الليمون أيضًا من فرص إصابتك بحروق الشمس.

قرفة

تعتبر القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة ، وتحظى بشعبية خاصة ف لنكهتها الدافئة والمريحة.

لكنها ليست جيدة لأقنعة الوجه وفقًا لـ Healthline ،

فإن تطبيق القرفة على الجلد قد يسبب أيضًا "احمرار وتهيج". يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة الابتعاد عنها.

خل التفاح.

في الآونة الأخيرة ، أصبح خل التفاح علاجًا شائعًا لأمراض الجلد.

ومع ذلك ، فإن الخليط المخمر شديد الحموضة ويمكن أن يعطل إفراز البشرة للزيوت الطبيعية. وفقًا لـ Medical News Today

فإن خل التفاح ، عند الإفراط في استخدامه في بعض الحالات ، يمكن أن يضر الجسم عن طريق التسبب في حروق كيميائية.

زيت نباتي

كان استخدام الزيوت النباتية في العناية بالبشرة شائعًا منذ زمن طويل

ولكن يجب توخي الحذر لمنع أي حوادث غير مرغوب فيها.

يختلف نوع بشرة كل شخص ، وبالتالي ، ما قد يكون مفيدًا لشخص ما ، قد لا يكون لشخص آخر.

في دراسة أجريت عام 2017 بعنوان استخدام الزيوت النباتية في الأمراض الجلدية و' نُشرت في المجلة الدولية للأمراض الجلدية ، قالت إنه على الرغم من وجود عدد قليل من الآثار الضارة المبلغ عنها للزيوت النباتية ، وحالات التهاب الجلد