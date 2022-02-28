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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

'"مهارات كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد لملتقيات التوظيف" ورشتا عمل ببنات عين شمس

جانب من الورشة
جانب من الورشة

 عقد مركز التوظيف بالجامعة ورشتين عمل الأولى بعنوان "مهارات كتابة السيرة الذاتية والثانية بعنوان "كيفية الاستعداد لملتقيات التوظيف " بكلية البنات ، وذلك لمعرفة كيفية كتابة السيرة الذاتية للطالبة ومهارات المقابلة الشخصية و كيفية التقدم للمنح الدراسية،  و تأهيل الطالبات لحضور ملتقى التوظيف الذي تنظمه جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات، الدكتورة هبة عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتورة مي حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


وأضاف الكلية أن ملتقى التوظيف يوم السبت ٢٠٢٢/٣/١٩  ويشارك فيه أكثر من " ٥٠" شركة  ويتم عمل مقابلات شخصية مع الطلاب  لتقديم فرص عمل والتدريب في مختلف المجالات والتخصصات.

حضر الورشة العديد من طالبات الفرقة الرابعة بالكلية و قد أعربوا عن أهمية هذا اليوم بالنسبة لهم و انهم استفادوا بشكل كبير .

وقد قامت طالبات الإتحاد بتنظيم حضور الطلاب فى الورشة و إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية ضد فيروس كورونا.

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