اليوم.. هذه الليالي المظلمة بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر " بساحة الأوبرا " التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، في السادسة مساء اليوم الإثنين 28 فبراير ، نادي سينما البحر المتوسط، بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية برئاسة الناقد الأمير اباظة، ويعرض هذا الشهر الفيلم البوسني " هذه الليالي المظلمة " (Those Dark Nights).

الفيلم إخراج الفرنسي فرانسو لونيل، تأليف أنطوان موكي، بطولة مايا يوريتش، محمد حادزوفيتش، نينا دوجو جراسيتش، مايا زيكو، بوريس لير، ارمان لونيل.

وتدور قصة الفيلم في العاصمة البوسنية سراييفو المحاصرة عام 1993 حول "هاسكا" التي تبلغ من العمر 28 عاماً والمغرمة بـ "ألفير"، وفي نفس الوقت تأخذ علي عاتقها رعاية ابنها "دينيس" ذي الثماني أعوام، وتحاول أن تعيش حياتها بشكل طبيعي وسط أجواء الحرب حيث لا كهرباء ولا ماء، وأثناء ذلك تستقبل خبر وفاة "ألفير" علي الجبهة، ما يجعلها تهرب من الحرب الي الخارج، ولكن لا تستطيع محو ماضيها وتقرر الرجوع الي العاصمة سراييفو مرة أخري لمواجهة أحزانها ومخاوفها حتي تستطيع المضي قدماً في حياتها.

شارك فيلم " هذه الليالي المظلمة " في المسابقة الرسمية للدورة السابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وحصد جائزة أفضل فيلم.

يعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشة الفيلم تديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مدير نادي سينما البحر المتوسط .