تواصل فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية بمركز الحسينية في الشرقية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الادارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية بقرى مركز الحسينية بالشرقية وهى "السماكين غرب، الحجازية، شهداء بحر البقر، سعود، منشية يشارة" وتوابعهم، بفرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة برئاسة ا.د. إيناس عبد الدايم، للوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى الأكثر احتياجا، وفى إطار مبادرة "حياة كريمة" الثقافية، التى تهدف إلى الرقى بمستوى معيشة المصريين فى المجالات المختلفة،

بدأت فعاليات اليوم الثاني للبرنامج الفني لمبادرة حياة كريمة بمركز شباب قرية السماكين بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية بورش فنية متنوعة منها صناعة المكرمية للمدرب خالد عبد المجيد، بجانب ورشة اكسسوار للسيدات تدريب سحر محمد، وورشة رسم حر وتلوين تدريب أشرف عبد الرحيم، بالإضافة لفقرة إكتشاف المواهب الأدبية بحضور الأديب محمد بكر، ورشة تصنيع عرائس الاراجوز لمحمد عبد الفتاح، خيامية تدريب سالي نصر عبد اللطيف، ورشة خرز للمدربة تريزا فريد، ورشة طباعة استنسل، للمدرب احمد سمير ، ورشة جلود للمدربة زينب رأفت، وعرض فني للاراجوز للفنان محمد حسني، بجانب لقاء شعرى ألقى فيه مجموعة من القصائد المتنوعة منها قصيدة "سبحان من اسرى للشاعر محمد قايل، من نهج البردة للطفلة ميوها عصام"، بالإضافة لعرض فني لفرقة فاقوس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو ابراهيم غريب، وعرض اراجوز للفنان محمد عبد الفتاح والفنان.

بالإضافة لمحاضرات ثقافية متنوعة منها "ريادة أعمال" للسيدات ناقشتها مروه عبد المنعم لتوعيتهم، ومحاضرة بعنوان "التعليم وأثر العالم الافتراضي" ناقشها فتحي زياد.

جدير بالذكر أن الهيئة تقوم بتنفيذ فعاليات المبادرة الثقافية بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، شركة ماء الشرب، الأوقاف، المجلس القومي للمرأة، الوحدات المحلية لقرى مركز الحسينية ومجلس المركز.