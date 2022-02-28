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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

المدرسة الرومانسية في المسرح محاضرة بقصر ثقافة الأقصر

قصور الثقافة
قصور الثقافة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة الرومانسية في المسرح" أوضح المخرج المسرحي محمود نجار أحمد، ماهي المدرسة الرومانسية وتأسيسها وتأثيرها على المسرح الكلاسيكي وملامح المسرح الرومانسي ورفض الذوق الفرنسي للمدرسة الرومانسية وتمسكهم بالقواعد الكلاسيكية ورواد المسرح الرومانسي، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان" بحكم الطبع والتطبيع"، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان"من وحي الفن الإسلامي" نفذتها شيماء سعيد، وكذلك أقيمت ورشة بعنوان "الفن الشعبي" نفذتها صفاء حسن قرشي، بجانب ورشة إعادة تدوير طوق بالفوم بالمؤسسة الدولية للعلوم والتنمية نفذتها مشيرة محمد طلعت.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" كيفية مواجهة الهجرة غير الشرعية" وتحدث أ.د النوبى عبد الراضى أحمد عن أسباب الهجرة غير الشرعية وكيفية المواجهة والحلول، كما عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن" ذوي الهمم عصر جديد من التمكين في الجمهورية الجديدة" وتحدثت مها رمضان حسن أخصائي نفسي إكلينكي عن دستور 2014 وقانون رقم 10لسنة 2018 وقانون رقم11لسنة 2019 ومجالات التمكين ذوي الهمم في الجمهورية الحديثة والتربية والتعليم والخدمات الصحية ومؤتمرات الشباب ونماذج مشرفة من ذوي الهمم.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط دوري ثقافي للأطفال فى المعلومات العامة تقديم وردة حسن بمشاركة رواد المكتبة، بالإضافة إلى أمسية شعرية بعنوان" مختارات من أشعار علي الدكروري الا ليعشقون" تقديم وردة حسن، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر أحمد على فاضل وقصيدة بعنوان" باحبك يا مصر"، كما استمرت فعاليات اليوم السادس من ورشة الجلود وكيفية عمل شنطة خروج تنفيذ سحر بغدادي.

نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية بعنوان "فن النحت" لعمل أساسيات جعران فرعوني مقلد نفذها حسان علي محمد، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية عمل وحدات زهرية تنفيذ حسن رفاعي، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس عن قصة "زياد الكذاب" أداء نيرمين البير وأنجى إيليا، وكذلك أعد المركز الحضري عرض مسرح العرائس عن "الصدق".

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الأنشطة الثقافية والفنية قصر ثقافة الاقصر المدرسة الرومانسية في المسرح من وحي الفن الإسلامي

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