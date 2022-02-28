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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوى: يجب تقليل قبول الطلاب بالكليات التى لا يحتاجها سوق العمل

طلاب
طلاب

قال الرئيس السيسي، خلال فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، :" عايزين نطور الطالب علشان يخرج على  سوق العمل متميز، ومنفضلش فى نفس الدائرة".

وأَضاف الرئيس السيسى ، “ الناس عايزة تدخل ولادها الجامعة وبس ومع احترامى لحاملى ليسانس الآداب مثلا سوق العمل مفيهوش مكان".

ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن المشكلة الأساسية التي يواجهها التعليم الجامعى هى الطلاب وأولياء الأمور هو أن يحصل الطالب على رخصة وهى التى تتمثل فى الشهادة الجامعية ، والتى من الممكن لا تتفق مع حاجته ولا متطلبات سوق العمل .

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السيسي: عايزين نطور الطالب علشان يخرج على سوق العمل متميز

وأضاف الدكتور حسن شحاته خلال تصريح لـ صدى البلد، على الطلاب وأولياء الأمور يختاروا الكليات التى يحتاجها سوق العمل ، مشيرا إلى أنه لابد من الطالب أن يتسلح بالمهارات التي تساعده على النجاح فى سوق العمل .

كما أكد “ شحاتة ” على أن بطالة طلاب الجامعة ناتج عن التخرج من كليات لا يحتاجها سوق العمل ، كما أن الطلاب غير مدركين أن التعليم مرتبط بالمهنة، مشيرا إلى أنه لا بد من أيكون هناك توعية من وسائل الإعلام و المرشد تعليمى ونفسى يساعد الطلاب أن ينتقوا مجالات التى يتطلبها سوق العمل .

وتابع الخبير التربوى ، على الدولة  تقليل أعداد قبول الطلاب على الكليات التى لا يحتاجها سوق العمل ، و المناهج الدراسية لا بد أن ترتبط بسوق العمل و تؤهلهم إلى سوق العمل بشكل كبير قبل التخرج . 

 

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الرئيس السيسي الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي سوق العمل طلاب الجامعة

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