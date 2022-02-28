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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون لـ بوتين: أوقف الهجمات على المدنيين فورا.. وانسحب من أوكرانيا

ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقف الهجمات على المدنيين وحماية البنية التحتية بأوكرانيا، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الروسية من البلاد.

وأوضح الإليزيه، أن ماكرون طلب من بوتين وقفًا فوريًا لإطلاق النار في أوكرانيا. 

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كما أكد أن ماكرون وبوتين اتفقا أن يبقيا على تواصل خلال الأيام المقبلة.

وقال الإليزيه، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد لـ ماكرون بـ"عدم استهداف المدنيين" في أوكرانيا.

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