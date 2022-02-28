البلدي بـ 45 والبيضاء بـ 34.. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم.. بث مباشر

رصدت عدسة “صدى البلد” بالبث المباشر، أسعار الدواجن في أسواق القناطر الخيرية، اليوم الاثنين الموافق 28 من فبراير الجاري.

وقال حسين سيد، أحد بائعي الدواجن في سوق القناطر الخيرية، إن سعر الفراخ البيضاء بـ 34 جنيهًا، أما سعر الفراخ البلدي بـ 45 جنيهًا.

وتابع حسين أن الفراخ الساسو بـ 35 جنيهًا، وسعر الأوراك بـ 40 جنيهًا، وسعر كيلو البانيه بـ 75 جنيهًا.

وأشار حسين إلى أنه يوجد انخفاض كبير في أسعار الدواجن في الأسواق عن الأسبوع الماضي، وهذا الانخفاض جذب العديد من المواطنين لشراء الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 28-2-2022 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 11.75_12 جنيه

كتكوت ساسو : 6_6.25 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 28-2-2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 54.5 جنيها للطبق بعد 53.5 الأسبوع الماضي ، ووصل سعر الأبيض لـ 52.5 بعد 51.5 جنيها للطبق الأسبوع الماضي أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 28-2-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 48 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.