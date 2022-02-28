بلينكن يشكر تركيا على دعمها في الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بشان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن "بلينكن جدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي إدانته للهجوم الروسي على أوكرانيا"، وأن "بلينكن أعرب لنظيره التركي عن تقديره لوحدة الشركاء والحلفاء في مواجهة الأزمة مع روسيا".

وتابع أن "بلينكن أعرب عن تقديره لتطبيق تركيا لاتفاقية مونترو ولتصريحات وزير الخارجية التركي بشأنها". وشكر بلينكن "تركيا على دعمها القوي في الدفاع عن أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأكمل أن " الرئيس (جو بايدن) يعمل مع جميع رؤساء العالم لزيادة عزلة روسيا سياسيا وماليا".