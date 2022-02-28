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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلق العمل بسفارتها في بيلاروسيا وتسمح لدبلوماسييها بمغادرة موسكو

المناورات العسكرية
المناورات العسكرية

أعنلت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها علقت العمليات في سفارتها في بيلاروسيا، كما سمحت للدبلوماسيين الأمريكيين بالسفارة في روسيا بالمغادرة طواعية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين - في بيان - "اتخذنا هذه الخطوات بسبب قضايا الأمن والسلامة الناجمة عن الهجوم غير المبرر من قبل القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا"، حسبما أوردت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وأضاف: "تقوم وزارة الخارجية باستمرار بتعديل موقفها في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع مهمتها، والبيئة الأمنية المحلية، والوضع الصحي".

وتابع بلينكين "في النهاية ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة، وهذا يشمل موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم الذين يخدمون في جميع أنحاء العالم".

وقالت وزارة الخارجية إنها سمحت بمغادرة الموظفين "غير الطارئين" وأفراد أسرهم الموجودين في السفارة بموسكو.
وجاءت هذه الخطوة مع تصاعد التوترات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بيلاروسيا أوكرانيا الخارجية الأمريكية روسيا الولايات المتحدة

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