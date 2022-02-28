علي المصيلحي: مصر لديها تنوع في مصادر استيراد القمح

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، طرحنا مناقصة لـ القمح لمعرفة الجو العام يسير في أي اتجاه، مشيرا إلى أن مصر لديها تنوع في مصادر القمح، وتستورد من أمريكا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا.



وأضاف علي المصيلحي، في حوار مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المساحات الجديدة في توشكى والعوينات ساهمت في زيادة محصول القمح.

فيما أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاقدات مع روسيا وأوكرانيا على القمح مستمرة.



وأضاف علي المصيلحي، في حوار مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هناك شحنة من القمح ستأتي من أوكرانيا قريبا، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا يحاولان الوفاء بتعاقدهم مع مصر.



وتابع علي المصيلحي: “لدينا نصف مليون طن قمح محلي حاليا، ولدينا 3.4 مليون طن قمح تشغيل صوامع، ونسعى لإقامة 50 صومعة حقلية جديدة”.



وأكمل وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع الدلتا الجديدة مستقبل مصر، والمساحات الجديدة في توشكى والعوينات ساهمت في زيادة محصول القمح، لافتا إلى أن بيع التبن اليوم يساهم في رفع التكلفة عن الفلاح، متابعا: "معندناش أزمة في القمح على الإطلاق".