ميدو: مدرب الزمالك الجديد مميز وسبق له قيادة الفريق

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن المدير الفني الجديد للزمالك الذي سيأتي خلفا لباتريس كارتيرون الذي رحل بشكل رسمي اليوم.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية"

وأضاف: "كارتيرون كان حريصا على الرحيل عن الزمالك بسلام، ليكون باب الزمالك مفتوح دائما، وعودة كارتيرون واردة في يوم من الأيام"

وختم حديثه قائلا: "بنسبة 90% المدير الفني الجديد للزمالك سيكون مدرب تولى الفريق من قبل، ولن أقول أكثر من ذلك، وهذا هو الاتجاه في الزمالك حاليا، وأطمئن جمهور الزمالك بأن المدير الفني الجديد سيتم التعاقد معه في أسرع وقت، وهو مدير فني قدير ومميز وحافظ الفريق"