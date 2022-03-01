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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللي يفكّر يخسرك ساعده.. حسين الجسمي يوجه نصيحة لمتابعيه على إنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان حسين الجسمي صورا جديدة له من أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق الجسمي على الصور: “اللي يفكّر يخسرك .. ساعده”.
 

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بحضور أكثر من 6 آلاف.. حسين الجسمي يخطف قلوب الجمهور الكويتي

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من الطائرة.. حسين الجسمي يتجه إلى الكويت لإحياء حفل غنائي

وفي سياق آخر، وخلال حفل استثنائي متميز بحضوره الجماهيري الكبير، أشعل الفنان حسين الجسمي ، أجواء "مهرجان الكويت الأول" وسط حضور فاق الـ6 آلاف شخص من مختلف الأعمار، متنقلاً بصحبة الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء مع جميع الأغنيات الذي قدمها برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور سعيد كمال، عبر مجموعة كبيرة من أغنياته، بدأها محتفلاً باليوم الوطني لدولة الكويت بأغنية "أنا كويتي" التي رفع معها علم دولة الكويت بأيادي الجمهور الحاضر في مسرح "حلبة الكويت لمحركات السيارات" والملايين من المشاهدين الذي حضروا الحفل عبر قناة الكويت الأولى.

ووسط هتافات الجمهور، قدم حسين الجسمي لأول مرة في الغناء الحي والمباشر أغنيته من اللون اللبناني الجديدة "ما بحبك"، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من الأغنيات التي لم يتوقف الجمهور عن مطالبتها بين فقرات الحفل، لتكون أغنية "المجد الهنا" مسك ختام الحفل الذي ترك ذكرى إحتفالية بالأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وأعرب الجسمي عن حرصه الدائم في مشاركة أخوانه وأخواته في دولة الكويت الإحتفال بالأعياد الوطنية، وقال عبر حساباته الرسمية في منصات وسائل التواصل الإجتماعي: "واحنا معاها، كلنا لغلاها جينا نغني في حبها، يا كويت يا كويت"، وأضاف: "سعدت كثيراً بتواجدي بين أهلي وناسي في ‫الكويت الحبيبة ومشاركتهم فرحة الاحتفالات الوطنية، ناقلاً المحبة الواسعة و المتوارثة للشعب الإماراتي تجاه أشقائهم في الكويت الغالية". ‬‬‬‬

الفنان حسين الجسمي حسين الجسمي Instagram أحدث ظهور

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