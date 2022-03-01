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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام ناري بين ميلان وإنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا.. الليلة

ميلان ضد إنتر
ميلان ضد إنتر

يلتقي فريق إيه سي ميلان مع نظيره إنتر ميلان، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ميلان ضد إنتر:

يستهدف فريق إيه سي ميلان تحقيق الفوز على إنتر ميلان في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بكأس إيطاليا بعد غياب 18 عاما، حيث كان آخر تتويج للروسونيري باللقب موسم 2003.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي في مصالحة جماهيره بخطف الفوز من الروسونيري، بعد تدهور النتائج في الفترة الماضية.

ويقدم فريق إنتر ميلان نتائج كارثية في الفترة الماضية، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 لقاءات مسابقة الدوري الإيطالي، بالتعادل في مواجهتين والخسارة في مثلهما، ليتراجع الفريق الى المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو.

كان إيه سي ميلان تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد الفوز على لاتسيو بأربعة أهداف دون رد، بينما صعد إنتر ميلان بعد تجاوز عقبة روما بثنائية نظيفة.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ميلان وإنتر، كانت في 5 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإيطالي، وانتهى اللقاء بفوز الروسونيري بهدفين مقابل هدف.

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