وزيرا الثقافة والسياحة ومحافظ قنا يفتتحون مهرجان دندرة للموسيقى والغناء 3 مارس

تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا خلال الفترة من 3 الي 5 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء.

قالت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للأحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وايمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة في النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان .

وأكدت وزيرة الثقافة ضرورة استثمار الاحداث الثقافية والفنية في الترويج للحضارة المصرية بكل مفردتها .

وأضافت وزيرة الثقافة ان المرحلة الحالية تشهد تنسيقا مستمرا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار لإقامة العديد من الفعاليات الإبداعية في الأماكن الآثرية والتاريخية بمختلف المحافظات نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات حضارية تميزها عن مختلف دول العالم ، وأكدت ان الفعاليات تنفذها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويواكبها معرضا للكتاب تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ويشارك به المركز القومي للترجمة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة الى جانب مؤسسة دار المعارف ، مشيرة ان المهرجان يجسد استراتيجية نشر التنوير ويعمل على تحقيق العدالة الثقافية بأنحاء الوطن .

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن التعاون القائم بين وزارتي السياحة والأثار والثقافة لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية في المواقع الأثرية المختلفة وخاصة في محافظات الصعيد يُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق ويعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع.

وأضاف أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي ستشهده محافظة قنا والعروض الفنية التي سيتم تقديمها به بمثابة هدية لأهالي المحافظة تساهم في زيادة وعيهم الثقافي والحضاري وشغفهم بالفن الراق بهدف تعظيم دور القوي الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً خلال الفترة المقبلة تنظيم فعالية أخرى بمعبد أبيدوس بمحافظة سوهاج.

يذكر ان برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء تجمع اشكال إبداعية متنوعة وتضم 3 حفلات يحييها على التوالي يحييها على التوالي امير الغناء العربي هاني شاكر ، ريهام عبد الحكيم - ياسر سليمان - ايمان عبد الغنى ، طارق العربى طرقان ويشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة كما يتم افتتاح معرض كتاب بنادي فتيات قنا يشمل مجموعة من اهم العناوين فى مختلف الوان الفكر .