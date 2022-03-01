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اقتصاد

محافظ دمياط تشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لإقامة معرض "صنع في دمياط" للأثاث بالقاهرة

صدى البلد

أشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في انطلاق المرحلة الأولى من معرض "صنع في دمياط " لهذا العام، والمزمع افتتاحه يوم الخميس المقبل ويستمر حتى ١٢ مارس، وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر.

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وأكدت "الدكتورة منال عوض" على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات تحت قيادة الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك لإقامة المعرض بمراحله المختلفة بشكل سنوي، وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج  فعالة لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها، حيث يقوم الجهاز بجانب دوره التسويقي بتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي تدعم هذا القطاع الهام من الاقتصاد والذى يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة دمياط، كما يتم العمل باستمرار على دعم صناع الأثاث لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم والتوسع في تسويقها في الأسواق المحلية ومساعدتهم على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكدت محافظ دمياط على أن المعرض ينعقد بمشاركة العشرات من المصانع المتخصصة في صناعة الأثاث بالمحافظة، كما أضافت ان المعرض يستهدف استكمال الخطة التي بدأتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط ، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع وتطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق المصري والعالمي، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مشيرة إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام ٢٠١٦، كما نوهت إلى أن هذا العام سيشهد انطلاقة لمراحله الأربعة الأخرى، حيث ستبدأ المرحلة الثانية مطلع يونيو المقبل، والثالثة في أول ديسمبر ٢٠٢٢، و ستنطلق المرحلة الرابعة في ١٠ من نفس الشهر والمرحلة الأخيرة ستشهد انطلاقتها ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك لمدة عشر أيام لكل مرحلة.

جدير بالذكر أن المعرض من المقرر أن ينعقد في الفترة من 3 مارس وحتى 12 مارس المقبل، ويضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات اثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.
 

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وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة محافظ دمياط نيفين جامع وزيرة التجارة جهاز تنمية المشروعات صناعة الأثاث الاثاث

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