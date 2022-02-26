عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات: افتتاح معرض لأثاث دمياط لتشجيع الصناعة الوطنية

صدى البلد

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز تنمية المشروعات ينظم بالتعاون مع محافظة دمياط معرض "صنع في دمياط" للأثاث في الفترة من 3 إلى 12 مارس وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض  فى مدينة نصر.

وأفادت جامع، أن المعرض يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية.

وأكدت نيفين جامع، أن معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط، موضحة أن المعرض يهدف إلى دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مشيرة إلى أن المعرض حقق نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016.

برلمانية: المشروعات القومية ساهمت في نمو الاقتصاد وتشغيل الملايين

وزير الشباب والرياضة يشهد توزيع المنح المالية على الفائزين في تمويل المشروعات الصغيرة

وشددت جامع، على أن الجهاز مهتم بالمساهمة في الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط فضلاً عن أهمية إقامة مثل هذه المعارض أيضا للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني متميز.

وأوضحت أن المعرض يقدم مجموعة متنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن ذات الجودة العالية من إنتاج مصانع الأثاث التي تم دعمها من جهاز تنمية المشروعات.

وزيرة التجارة والصناعة المشروعات الصغيرة تشجيع الصناعة الوطنية المشروعات المتوسطة والصغيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

كاس ورقص.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل داخل ملهى ليلي

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

ضابط أوكراني يفجر نفسه داخل جسر لـ يقطع الطريق على الزحف الروسي

الأرصاد تحذر من الطقس: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة خلال فترة النهار.. فيديو

ترشيحاتنا

التعاون الدولي تدعو الشركات الأذربيجانية لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

جمال عسكر: مصر قفزة 90 مركزا عالميا في جودة الطرق| فيديو

كيفية معرفة الاحتلام عند المرأة.. أحكام تهم النساء

ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مهربة مع راكب عربي بمطار القاهرة

ارتفاع طفيف محليا.. الذهب ينخفض عالميا بعد صعوده القياسي عقب غزو أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

روسيا تحكم العالم واغتيال بوتين.. نبوءات العرافة الكفيفة «بابا فانجا» تتحقق

ملوك الجدعنة.. المصريون بالخارج يفتحون أبوابهم أمام أشقائهم في أوكرانيا|صور

فيديو

مصاب بمرض نادر ويمتلك مطعمًا.. سبب شهرة كوكسال بابا على السوشيال ميديا

لن تصدق.. فنانون وقعوا فريسة الإدمان.. فيديوجراف

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ