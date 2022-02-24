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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: المشروعات القومية ساهمت في نمو الاقتصاد وتشغيل الملايين

مشروعات قومية
مشروعات قومية

أكدت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية بشهادة كبرى المؤسسات العالمية، على الرغم من الأزمات العالمية التى حدثت مؤخرا وعلى رأسها جائحة أزمة كورونا ،مشيرة إلى أن المشروعات القومية المقامة على أرض مصر فى عهد الرئيس السيسي ، جاءت لجعل مصر فى مصاف دول العالم المتقدم، و ساهمت فى تشغيل الملايين من الشباب ، الأمر الذي كان له التأثير الإيجابي الأكبر فى خفض معدلات البطالة.

 

و أرجعت “ الكسان” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن القوة والصلابة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري إلى عدة أسباب أهمها المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، مؤكدة أن هذه المشروعات أدت إلى تحريك عجلات الاقتصاد المصري، وتنشيط السوق، علاوة على خلق فرص للمستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما أحدث تأثيرا إيجابيا على عجلة الاقتصاد.

 

و أكدت عضو خطة النواب أن مبادرة حياة كريمة، والتى اعتبرت بحق المشروع الأكبر والأضخم على مستوى العالم، تلك المبادرة التى بدأت بتوجيه من الرئيس السيسي لتغطية احتياجات 60 مليون مواطن مصري، واستطاعت بفضل القيادة السياسية أن تصل لجميع قرى مصر ، مؤكدة أنها بمثابة  حدث عالمي لم يحدث من قبل، جسدت رؤية مؤسسات الدولة لمفهوم للعدالة الاجتماعية، والارتقاء بحياة الإنسان، و إحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين من أجل حياة أفضل تليق وكرامة المواطن المصري.

 

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تبذل جهودا مكنتها من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم جميع الصعاب التى واجهتنا، والتى منحتنا الثقة الدولية، واستطعنا امتصاص جميع الأزمات.

وأوضح الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر استطاعت تدشين مبادرات طموحة ومد شبكات الرعاية الاجتماعية من خلال “تكافل وكرامة” ومبادرة “حياة كريمة”، فضلا عما تبذله مصر لتعزيز الشمول المالى. 

ميرفت الكسان لجنة الخطة المؤسسات العالمية البطالة المشروعات القومية الإقتصاد المصرى الرئيس السيسي حياة كريمة الشمول المالي

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