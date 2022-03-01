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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر نداء| السفارة المصرية برومانيا تطالب العائدين من أوكرانيا سرعة التوجه للمطار

المصريين العالقين
المصريين العالقين في رومانيا

تهيب السفارة المصرية في بوخارست بالمصريين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية سرعة التوجه الآن إلى مقرها في العاصمة الرومانية لتسهيل إجراءات العودة الى الوطن عبر طائرة خاصة. 

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وأشارت السفارة المصرية في رومانيا إلى إقرار الحكومة المصرية إرسال طائرة إجلاء تصل اليوم الثلاثاء العاصمة بوخارست في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت رومانيا.
 

وأعادت السفارة في بوخارست التأكيد على المواطنين المصريين بضرورة سرعة التوجه الآن للسفارة المصرية في بوخارست لاعداد قائمة المسافرين علي متن تلك الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة في شكل جماعي.

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