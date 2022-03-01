محافظ أسيوط ووفد محلية النواب يتفقدون معرض المنتجات اليدوية والثراثية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ووفد لجنة الإدارة المحلية المرافق له على هامش زيارتهم للمحافظة معرضًا للمنتجات اليدوية والحرف التراثية والمقام ببهو ديوان عام المحافظة ضمن المعارض التي يتم تنظمها دوريًا للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية وذوي القدات الخاصة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ووحدة ذوي القدرات الخاصة بالمحافظة وإدارة خدمة المواطنين وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وخطة المحافظة لجعل القرى الأكثر احتياجًا قرى منتجة وتوفير فرص عمل للسيدات والشاب وذي والهمم وتوفير حياة كريمة للأسر المنتجة ودعم أصحاب هذه الحرف وترويج منتجاتهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الانسان والاستثمار في البشر وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف القرى المصرية وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لرؤية مصر 2030 .

حيث ضم الوفد كل من النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واللواء حمدي الجزار والدكتور أيمن الجمل مستشاري وزير التنمية المحلية للمجالس النيابية والنائب عمرو أحمد إبراهيم أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد أبو سمنة والنائبة ريهام عبد النبي والنائبة فايزة عبد العظيم أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.



وأكد المحافظ أن هذه المعارض تأتي في إطار توجهات القيادة السياسية واهتمام المحافظة بالعمل على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة وأتوب القماش من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم لافتا إلى أن المعرض يضم منتجات من "التلي والنسيج اليدوي والكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والكوفرتات والمنسوجات والأحذية والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس التراث فضلا عن منتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات ومخبوزات والمنتجات الفنية من الأخشاب وإعادة تدوير المخلفات المختلفة والأجهزة التعويضية ومعروضات الثقافة والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة.



وأوضح اللواء عصام سعد إنه جاري تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية لقرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومعرفة المقومات الاقتصادية للقرى واختيار أنسب المشروعات التي يمكن تنفيذها في كل قرية بناءًا على المميزات والسمات الموجودة في كل قرية وما تتميز به سواء حرف أو منتجات أو زراعة حتي يمكن تحديد الصناعات التي تتناسب مع طبيعة المكان وتقديم خدمات التمويل للمشروعات سواء القائمة منها أو مشروعات جديدة بما يسهم في استدامة النشاط مع تدريب سكان القرى على الحرف المطلوبة لتعظيم الاستفادة من تلك المميزات بالقرى وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجعلها قرى منتجة.

من جانبه أشاد النائب أحمد السجيني بالمعرض والمستوى المتميز للمعروضات وأبدى إعجابه بالمنتجات واستمع إلى شرح حول الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات وعدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية المواهب في سبيل إحياء الصناعات التراثية وإقامة ورش عمل لتدريب الأيدي العاملة على احترافها وإتقانها لاسيما من السيدات وذوي الإعاقة بما يخدم أهداف التنمية المنشودة ويتيح فرص عمل ومصدر للدخل كما تحاور مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة ومقترحاتهم للنهوض بالحرف التراثية مؤكدا أن إقامة المعرض تعد فرصة جيدة ومناسبة للتعريف بالحرف التراثية الموجودة بالمحافظة لافتًا إلى دعم الدولة لأصحاب الحرف اليدوية وتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وتوفر فرص حقيقية للعمل والإنتاج وحياة كريمة لهم.

IMG-20220301-WA0033

IMG-20220301-WA0032

IMG-20220301-WA0035

IMG-20220301-WA0034

IMG-20220301-WA0022

IMG-20220301-WA0036

IMG-20220301-WA0023

IMG-20220301-WA0024

IMG-20220301-WA0026