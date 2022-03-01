عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن 16 قرية في كفر الشيخ .. اعرف المواعيد والمناطق

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

 أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غداً الأربعاء، عن 16 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفرالشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم وقلين وبلطيم، ومطوبس وبيلا " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

قطع الكهرباء عن 13 قرية بـ كفر الشيخ لأعمال الصيانة

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 16 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المرابعين بكفر الشيخ ، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرابعين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذي الصافية بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها.

 

كما يتم فصل التيار الكهربائي عن دخول سيدي سالم، ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السحايت بالحامول ، وتتأثر بالفصل قرية السحايت وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي عربان بفوه، وتتأثر بالفصل قرية عربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السخاوي بدسوق ، وتتأثر بالفصل صفير والبحري، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي متبول، كفر الشيخ ، وتتأثر بالفصل قرية متبول وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شعلان الجديد ببلطيم، وتتأثر بعملية الفصل قرى عبدالجليل شعلان والأفق المركزي.
 

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية بالرياض ، وتتأثر بالفصل مجلس قروي دقلت ومياه العمدان، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي "ل.ت.دمرو" سيدى سالم  وتتأثر بعملية الفصل قرى الحدادي ودمرو ومياه الحدادي والشخلوبه وسويلم والعمار.

محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ الكهرباء كفرالشيخ فصل التيار الكهربائي قطع الكهرباء الرياض دسوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

الغموض يخيم على مستقبل أسعار الذهب بسبب عقوبات روسيا.. والجرام يرتفع جنيهين

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

12 جنيها ارتفاعا بأسعار الذهب اليوم بسبب الأزمة الأوكرانية... والشعبة تنصح بالشراء

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 5 عقود تقنين أملاك الدولة

ضبط 1908 مخالفات مرورية في كفر الشيخ

الأولى عالمياً في مسابقة القرآن الكريم تحكي رحلتها مع كتاب الله| شاهد

بالأسماء.. 4 مرشحين بـ كفر الشيخ يفوزون في انتخابات النقابة العامة للمهندسين

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية بمراكز كفر الشيخ لأعمال الصيانة

محافظ كفر الشيخ: إجراءات مشددة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

كفر الشيخ .. انطلاق المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية.. الإثنين

محافظ كفر الشيخ يزف بشرى سارة بشأن ترميم مسجد أبو غنام

ترشيحاتنا

ما نوع دبابتهم؟.. رئيس أوكرانيا: القوات الروسية تستهدف الأطفال والمناطق السكنية

مقتل 136 مدنيا وإصابة 400 بـ أوكرانيا.. والأمير تشارلز يصف الغزو بالوحشي

تأجيل محاكمة طبيب الكركمين لجلسة 8 مارس

الرئيس الأوكراني: قادرون على الدفاع عن أنفسنا ولن يكسرنا أحد

أوتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بالتعاون بين العربية للتصنيع وجيوشي ..صور

الرد الأوروبي لم يتوقعه بوتين..بوريل:ما يحدث في أوكرانيا يذكرنا بالحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

فيديو

كلاكيت تاني مرة .. انفصال منة عرفة وزوجها محمود المهدي.. فيديو جراف

حمو بيكا يستعد للغناء للأطفال ومحاميه يفتح النار على نقابة الموسيقيين .. ما القصة؟ "فيديو"

صُلح على فراش المرض.. انتهاء الخلاف بين سمير صبري وسماح أنور|فيديو

الخارجية لسفارات الخارج توجه بتيسير استقبال المصريين العالقين على حدود أوكرانيا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ