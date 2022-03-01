فصل الكهرباء عن 16 قرية في كفر الشيخ .. اعرف المواعيد والمناطق

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غداً الأربعاء، عن 16 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفرالشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم وقلين وبلطيم، ومطوبس وبيلا " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 16 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المرابعين بكفر الشيخ ، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرابعين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذي الصافية بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها.

كما يتم فصل التيار الكهربائي عن دخول سيدي سالم، ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السحايت بالحامول ، وتتأثر بالفصل قرية السحايت وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي عربان بفوه، وتتأثر بالفصل قرية عربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السخاوي بدسوق ، وتتأثر بالفصل صفير والبحري، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي متبول، كفر الشيخ ، وتتأثر بالفصل قرية متبول وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شعلان الجديد ببلطيم، وتتأثر بعملية الفصل قرى عبدالجليل شعلان والأفق المركزي.



كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية بالرياض ، وتتأثر بالفصل مجلس قروي دقلت ومياه العمدان، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي "ل.ت.دمرو" سيدى سالم وتتأثر بعملية الفصل قرى الحدادي ودمرو ومياه الحدادي والشخلوبه وسويلم والعمار.