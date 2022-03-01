جمعة والليثي يبحثان تدريب بعض الكوادر الإعلامية بالإذاعة والتلفزيون في أكاديمية الأوقاف الدولية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وذلك لمناقشة تدريب بعض الكوادر الإعلامية بالدول الأعضاء باتحاد الإذاعات الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر وتزويد الإذاعات التابعة للاتحاد بإصدارات وزارة الأوقاف المصرية .



وأهدى وزير الأوقاف الدكتور عمرو الليثي نسخًا من الإصدار الأول والثاني من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، وسلسلة (رؤية) المترجمة باللغة الإنجليزية ، وسلسلة (رؤية) المترجمة باللغة الفرنسية ، وكتاب "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين "وهو ما نال إعجاب وثناء رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية وثمن ذلك الجهد العظيم الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وطلب تزويد الإذاعات التابعة للاتحاد بهذه الإصدارات المتميزة في مجال نشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك الفكر المتطرف وهو ما رحب به معالي وزير الأوقاف.



كما تم الاتفاق على التنسيق لعقد دورة لعدد من المذيعين بالإذاعات الإسلامية بمختلف دول العالم بأكاديمية الأوقاف المصرية ، وتتناول الدورة أهمية ترسيخ أسس المواطنة في جميع دول العالم الإسلامي ، ونشر ثقافة التسامح الديني ، وترسيخ أسس السلام المجتمعي والعالمي ، من منطلق أن ديننا هو دين السلام ، وثقافتنا هي ثقافة السلام والتسامح الديني ، مع العمل على ترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني .