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وزيرة البيئة: مصر لديها برنامج كبير لإدارة المخلفات.. وخطة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وزيرة البيئة:

لدينا استراتيجية لتغير المناخ تحتوي على التكيف والتخفيف

مصر تأخذ التنوع البيولوجي من أولوياتها لأنه يؤثر على التغير المناخي

مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال البلاستيك خلال الـ 3 سنوات الماضية 

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بـ "إنجر أندرسن" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك لمناقشة استعدادات مصر لتنظيم واستضافة مؤتمر تغير المناخ، وذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبى بكينيا تحت عنوان " تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030"، بحضور خالد الابيض سفير مصر مصر بنيبروبى، والسفير محمد نصر بوزارة الخارجية.

وفى بداية الاجتماع، أثنت أنجر أندرسن على رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع  البيولوجي والخروج بخارطة طريق فى فترة بداية جائحة كورونا، وقد تسليم الصين رئاسة المؤتمر بعد ثلاث سنوات من رئاسة مصر له ، وأعربت أنجر عن ثقتها فى تولى مصر رئاسة مؤتمر المناخ القادم.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر على المستوى اللوجستي والفنى والتنظيمي للمؤتمر على أتم استعداد لتنظيمه واستضافته ولدينا لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وهناك وزراء الخارجية والبيئة لرئاسة وتنظيم المؤتمر ويتم الاجتماع كل أسبوعين فى هذا الشأن، مضيفة أن مصر تأخذ التنوع البيولوجي من أولوياتها لأنه يؤثر على التغير المناخي، ومؤكدة على الدور الهام للتمويل خاصة فيما يخص التغير العالمي للتكيف والنتائج الخاصة بتمويله التى ظهرت فى مؤتمر جلاسكو، وأيضا الجزء الخاص بدعم التنوع البيولوجي، مشيرة أنه لدينا استراتيجية لتغير المناخ تحتوي على التكيف والتخفيف.

وأضافت وزيرة البيئة أن على العالم أجمع بحث كيفية تطبيق التكيف على أرض الواقع، مضيفة أنه لتطبيق ذلك أخذنا فى عين الاعتبار كل المبادرات التى تسعى لتحويل الطاقة أو التكيف أو التخفيف إضافة إلى اعطاء أمثلة أكثر حول قصص النجاح المختلفة التى تم تطبيقها فى مختلف المجالات، مشيرة أن دعم الامم المتحدة لمبادراتنا سيكون اضافة كبيرة، كما دعت وزيرة البيئة انجر لتقديم قصص النجاح لديها لعرضها خلال المؤتمر.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى دعم وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة أن يكون للشباب جزء فى هذا المؤتمر.

واضافت وزيرة البيئة لدينا برامج بشرم الشيخ حيث بدأنا المدينة الخضراء بها مشيرة أن وزارة الكهرباء والسياحة بالتعاون مع القطاع الخاص وأحد مشاريعنا فى الامم المتحدة تقدم المساعدة التكنيكية فى هذا النوع من الحزم وبمجرد موافقة وزارة الكهرباء سنقوم بتوصيل الكهرباء لهذة الفنادق دون مقابل سوي المقابل الخاص بالطاقة المتجددة، مشيرة أن لدينا ٢٠ فندق يعملوا بهذة الطريقة ونعمل في كافة الاتجاهات.

واضافت وزيرة البيئة أننا نعمل في مجال السياحة البيئية حول حملة ecoegypt، كما قطعت مصر شوطا كبيرا فى مجال البلاستيك خلال ال 3 سنوات الماضية وطبقنا اعادة تدوير البلاستيك فى مناطق مثل الغردقة وشرم الشيخ، كما أضافت وزيرة البيئة أن مصر لديها برنامج كبير فيما يخص ادارة المخلفات حول البنية التحتية وإعطاء فرص للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر انتهت من 50% من البنية التحتية حيث يتم حاليا عمل عقود لجمع القمامة مع القطاع الخاص كما أطلقنا قانون ادارة المخلفات.

من جانبها أبدت انجر أندرسن تقديم كافة أوجه الدعم خلال رئاسة مصر للمؤتمر وكافة المواضيع التى ستناقش فى المؤتمر سواء فى مجال التكيف أو تمويله مشيرة أن هذه من المواضيع الهامة التى تشغلنا ونرغب فى دعمها من ناحية العلماء والخبراء فى هذا المجال.

وأضافت انجر أن التكيف من المواضيع الهامة مؤكدة على أهمية دعم كافة المبادرات التى تعمل فى هذا الاتجاه، مشيرة إلى ضرورة إلقاء الضوء حول الغاز والبترول والطاقة المتجددة حيث تعمل مصر جاهدة فى هذا المجال، كما أبدت ترحيبها ودعمها بتقديم أمثلة جيدة وقصص نجاح فيما يخص التكيف والدول التى تم الاستثمار بها مثل كينيا.

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