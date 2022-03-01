الأهلي يهزم سموحة ويواصل صدارة دوري رجال الطائرة

حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصيلحي، الفوز على سموحة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الترتيبية ببطولة الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة.

وسيطر رجال طائرة الأهلي على جميع مجريات المباراة بفضل الحائط الصد القوي والضرب الساحق، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 25/17، قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 25/19.

وفي الشوط الثالث والأخير، واصل الماسترز التقدم بنتيجة 25/13 ؛ لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 3/0.

بتلك النتيجة، واصل الأهلي صدارة جدول ترتيب المرحلة الترتيبية برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد سموحة عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وتقام مباريات المرحلة الترتيبية بنظام الدوري من دور واحد لترتيب الفرق من المركز الأول إلى الثامن، ثم تتأهل هذه الفرق إلى للمرحلة الأخيرة للمنافسة على لقب الدوري.

الملاعب المستضيفة للمرحلة الترتيبية

تقام مباريات المرحلة الترتيبية على 3 صالات، حيث تقام الثلاث جولات الأولى على صالة الدكتور حسن مصطفى، وتقام مباريات الجولتين الرابعة والخامسة على صالة برج العرب.

على أن تقام مباريات الجولتين السادسة والسابعة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري رجال الكرة الطائرة في الموسم الماضي، بعد منافسه قوية مع غريمه التقليدي الزمالك.