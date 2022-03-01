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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة: مشروع ابدأ حلمك يؤكد خصوبة أرض مصر الإبداعية

مشروع إبدأ حلمك
مشروع إبدأ حلمك

سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شهادات تخرج الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لمشروع ابدأ حلمك بالمحافظات، على مسرح قصر ثقافة بني سويف وبحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

أعلنت إيناس عبد الدايم، اعتماد خريجي هذه الدفعة كفرقة مسرحية نوعية، وأكدت أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع يُجسد الإصرار على استمرار استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين وإعداد جيل جديد من المبدعين قادر على مواصلة مسيرة التنوير، مشيرة إلى أن المشروع يعد أحد مسارات تحقيق العدالة الثقافية بكافة ربوع الوطن، وأشادت بالمستوى الفني المميز للمتدربين والذى يؤكد خصوبة أرض مصر الإبداعية، وقدمت الشكر للقائمين على المشروع والمدربين من اساتذة اكاديميين وخبرات مسرحية ووجهت بمد عرض التخرج من نتاج المشروع لعدة ليال .

من جانبه ثمن غنيم جهود الثقافة الدؤوبة لنشر التنوير فى ربوع مصر واكتشاف المواهب بالمحافظات ، مشيرا ان ابدأ حلمك يعد مشروعا لخلق نجوم المستقبل.

وأوضح الفنان هشام عطوة، أن ابدأ حلمك مشروع طموح تبنته وزيرة الثقافة وساندته وتم تنفيذه في المحافظات من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، مضيفا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في ثلاث محافظات هي الفيوم وأسيوط والشرقية، واليوم نشهد تخريج الدفعة الأولي من المرحلة الثانية من أبناء محافظة بني سويف.

وتابع المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، أن مشروع التخرج بالكامل من انتاج خريجى الورشة، مشيرا إلى أنه تقدم للاشتراك من أبناء بني سويف ٧٥٠ شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية تم قبول ٥٥ منهم واجتاز التدريب بنجاح ٥٠ فنانا منهم ٢٥ فتاة.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لمشروع ابدأ حلمك

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