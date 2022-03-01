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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف كابونجا: انتظروني غدا سأسحب مترو الأنفاق

أشرف كابونجا
أشرف كابونجا

قال أشرف كابونجا أقوى رجل في العالم، إنه سيقوم بسحب قطار مترو الأنفاق غدًا،  وكشف عن أن الأشياء التى تميزه نعمة من الله، وليست نتاج تدريب.

وأضاف أقوى رجل في العالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سحب 400 طن، وتعرض لمشكلة صحية وبحمد الله نجا منها، وفى أثناء سحب اثنتين من عربات النقل الثقيل تعرض لـ مشكلة فى الركبة، وبحمد الله شُفي منها.

ولفت إلى أنه سيسعد المصريين، ويحصل على جائزة لم يحصل عليها مصري منذ 20 عاما.

وكشف أنه لم يدخل أى مشاجرة منذ 18 عامًا، مؤكدًا أنه يخاف الله، لأنه ضرب شخصا فى إحدى المرات وكان سيموت. 

أشرف كابونجا أقوي رجل قطار مترو الانفاق مترو الأنفاق كابونجا

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