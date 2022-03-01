دنيا سمير غانم: تأكد من كل شخص في قاربك

شاركت دنيا سمير غانم، جمهورها، بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم، على صورتها: "تأكد من أن كل شخص في قاربك يجدف ولا يحفر ثقوبًا عندما لا تشاهد.



وأكدت دنيا سمير غانم، أنها تريد الوقوف مرة أخرى أمام النجم يحيى الفخراني، جاء ذلك في تعليق لها عبر خاصية ستورى بحسابها على موقع "إنستجرام".

وقالت دنيا سمير غانم: “أحب كل أنواع الأغاني ونفسى أغنى مع نفسى الأول”.

وعن نوع الأفلام والمسلسلات التي تتمنى تقديمها غير الكوميدي أجابت: كل الأنواع إن شاء الله ما عدا الرعب.