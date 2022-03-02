بايدن: طرح 30 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي في الأسواق|فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستطرح في الأسواق 30 مليون برميل نفط من احتياطها الاستراتيجي، وذلك لتهدئة المخاوف في ظل تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف بايدن في خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونجرس أن واشنطن "عملت مع 30 بلدا لسحب نحو 60 مليون برميل نفط من الاحتياطيات لمنع ارتفاع الأسعار".

وأكد الرئيس الأمريكي أن السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة "أولويتي القصوى"، مشيرا إلى أنه يجب التركيز على فعالية الطاقة وتعزيز الطاقة النظيفة.

وتابع بايدن "نعمل من أجل السيطرة على الأسعار والتحكم في التضخم"، موضحا أن الإنتاج تأثر والمصانع توقفت بسبب جائحة كورونا.

وقال في خطابه "وصلنا إلى مرحلة متقدمة في مواجهة الجائحة.. وكورونا لن يسيطر على حياتنا".

وشدد على أن اللقاح هو الوحيد القادر على وقف جائحة كورونا، داعيا إلى الاستعداد للمتحورات الجديدة من "كوفيد-19".

ويقدم الرئيس في خطاب حال الاتحاد تقريرا سنويا حول إنجازاته للسلطة التشريعية، وعادة ما تطغى على الخطاب الاعتبارات الوطنية، لكن الوضع مختلف هذا العام بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن بايدن أمام الكونجرس إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس.

وتابع الرئيس الأمريكي "نعمل مع حلفائنا على فرض عقوبات شديدة على روسيا ونحول دون وصولها إلى التقنيات الحديثة".

واعتبر بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بات معزولا حاليا عن العالم أكثر من أي وقت مضى، مضيفا "نجحنا مع حلفائنا في تطبيق أقوى العقوبات الاقتصادية على روسيا".

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